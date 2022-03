Se ríe AMLO de memes por respuesta a Parlamento Europeo / Cuestiona a INE por censurar mañanera

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó si el INE pudiera censurar las mañaneras, además se rió de los memes que generó su respuesta al Parlamento Europeo, aunque aseguró que no censurará a ningún periodista.

Mañanera de AMLO: Se ríe de memes por respuesta a Parlamento Europeo

Tras el comunicado de respuesta al Parlamento Europeo que redactó junto al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y en el que llamó "borregos" a los eurodiputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó que después de la polémica, estuvo viendo memes "buenisimos" en redes sociales.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo entre risas que vio en "el face" unos "memes ingeniosos" que lo hicieron reír.

"Ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa, salieron unos memes buenísimos. Me gustó más uno donde estoy con Jesús, que le digo que eso no es diplomático, pero en fin.

"Unos muy buenos, pero también los voceros; no voceros, los conservadores que también tienen ingenio y pasión. Estaba yo viendo uno, que por cierto se denomina así, vocero, que el domingo fue al Aeropuerto (Felipe Ángeles) ‘y era domingo e hice dos horas y media, del centro al

Felipe Ángeles’, pues yo creo que se perdió el vocero", contó entre risas López Obrador.

---Respuesta al Parlamento Europeo, por tema "politiquero"; Ebrard estuvo de acuerdo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el comunicado que redactó en respuesta al Parlamento Europeo, y en el que llamó "borregos" a los eurodiputados, fue por un tema político y no diplomático, además que el canciller Marcelo Ebrard estuvo de acuerdo.

En su conferencia mañanera de ayer lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el secretario de Relaciones Exteriores "está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos".

"Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político.

Entonces para los que decían del porqué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por qué contestó la Presidencia, porque es un asunto político; aun siendo un asunto diplomático, es facultad del Presidente atender la política exterior.

"Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político y si somos estrictos, politiquero", expresó López Obrador.

"Es de risa, si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables y muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista", agregó en su mañanera de este lunes.

Mañanera de AMLO: Cuestiona a INE por censurar mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que sólo el INE y el Poder Judicial se atreverían a censurar sus conferencias "mañaneras", porque en el país existen plenas libertades.

"Hay un abogado que es el asesor de Claudio X González en los amparos (contra las obras del gobierno) José Ramón Cossío, votó en contra de la resolución de Zaldívar (en el caso de la Guardería ABC) estaban alineados en contra del conservadurismo, y ahora de manera hipócrita se ponen a defender el medio ambiente, los derechos humanos… son gentes sin autoridad moral.

"Pero hay libertades en el país y afortunadamente existe la mañanera, no creo que se atrevan a censurarnos, ¿quién? El INE o también el Poder Judicial podría hacerlo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que una cosa es el presidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar y algunos otros ministros."Pero hay otros ministros y jueces que vienen del antiguo régimen y están enojados".

Mañanera de AMLO: Dice que no censura a ningún periodista

Al expresar su admiración por el periodista Ryszard Kapuscinski, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no censurara a ningún comunicador porque no son iguales a las administraciones del pasado.

"Ahora que no aparecía (Carlos) Loret, yo quería que apareciera en la W, porque si no iban a decir que ya lo estábamos censurando, ¡qué lo vamos a censurar!, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse y manifestarse no somos iguales que los anteriores".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario se refirió a las versiones periodísticas de que el empresario hotelero y su asesor en el Tren Maya, Daniel Chávez, compraría acciones de W Radio, lo cual fue desmentido por el propio empresario.

"Igual cuando Ciro Gómez Leyva que no salía, yo decía: no, que salga porque si no van a decir que nosotros estamos presionando al dueño Olegario Vázquez Aldir, que es una buena persona, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parecen correctas esas prácticas".

Señaló que en los tiempos de la transformación ayuda mucho tener como adversarios a periodistas como Carlos Loret y otros, porque su labor como dirigente es informar y concientizar.

"No es un asunto de querer tener enemigos, no tengo y no quiero, esos son adversarios, y hasta les ofrezco disculpas, pero imagínese sí esto no cambia, que me entiendan, que me comprenda, que esto no puede seguir igual".

"No son pocos, no es nada más Loret o (Felipe) Calderón son como 25 o 30 millones con pensamiento conservador, son millones no solo en México en todo el mundo, estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy dominados por el pensamiento conservador", criticó.

Mañanera de AMLO: Anuncia plan para fortalecer sistema de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes el lanzamiento del plan del gobierno federal para fortalecer el sistema de salud y garantizar este derecho a todos los mexicanos de manera gratuita y "dejar un sistema de salud de primer orden".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que con este nuevo plan ?que se impulsará tras registrarse un descenso de la pandemia del Covid? todas las dependencias del gobierno federal articularán un sistema que beneficiará los que no cuentan con seguridad social y los más pobres.

En Palacio Nacional, y acompañado por todo su gabinete de Salud, detalló que se garantizará que no falten especialistas, médicos, medicinas e instalaciones, además de que toda la atención será gratuita, "vamos en el compromiso de dejar un sistema de salud de primer orden".

"Es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, de que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de salud, que haya médicos todo el tiempo en los centros de salud, de los hospitales, que no sea solo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar el fin de semana, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita, ese es el plan", indicó.

