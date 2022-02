Ciudad de México.- Desde la mañanera de hoy jueves 10 de febrero, en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no hay una ruptura con España luego de que ayer afirmara que planteaba hacer una "pausa" en la relación debido a los presuntos abusos de empresas españolas en México.

El Presidente de México anunció una reestructuración en la seguridad de las aduanas y volvió a atacar al periodista Carlos Loret de Mola, para que revele cuánto gana. Sobre la reunión que sostuvo con John Kerry afirmó que fue buena relación y no se afectará el T-MEC con la reforma eléctrica.

La mañanera de AMLO: No hay ruptura con España

Tras plantear una "pausa" en la relación con España, el Presidente de México reiteró que solo fue un comentario, por lo que no hay ruptura, e insistió que empresas españolas han saqueado al país.

"No hay ruptura, si hace falta aclararlo", mencionó el Presidente.

Sin embargo, insiste en que varias empresas españolas han saqueado y abusado del País.

"Es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y nuestro país", indicó.

La mañanera de AMLO: Afirma que reforma energética respetará T-MEC

Tras reunirse con John Kerry, encargado del Clima para Estados Unidos, y el Embajador Ken Salazar, el presidente afirmó que fue una buena reunión y descartó afectar el T-MEC con la reforma energética.

"No se afecta el tratado", afirmó López Obrador tras la reunión con John Kerry. "El tratado es benéfico para nuestros países, no nos vamos a pelear, pero no aceptamos la corrupción".

Además, bromeó sobre las críticas que le hicieron al Embajador en México por haber afirmado que era necesaria una reforma. Afirmó que le expresó su apoyo.

"Ken, aguanta, el pueblo se levanta", dijo López Obrador para después carcajear.



(Información en proceso)

Las noticias de AM en

Síguenos