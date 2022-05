Desestima AMLO freno a Tren Maya / Prohíben por decreto vapeadores 

Ciudad de México.- Luego que un juez suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 del Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no van a imponerse los intereses particulares a los del pueblo y que no van a detener a su Gobierno.

En la mañanera, el Mandatario federal indicó que van a acudir a otras instancias y a presentar recursos para que no proceda el amparo de los ambientalistas porque no tiene fundamento.

"Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento, este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudo ambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos", acusó.

-Fonatur dijo que seguirá el proyecto y que la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) está en proceso, pero debió estar antes de que iniciaran las obras ¿seguirá el procedimiento?, se le cuestionó.

"Sí vamos a continuar con todo el procedimiento legal, sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar, como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora vamos a reiniciar y a recuperar tiempo", respondió el Presidente.

-Semarnat no ha indicado que este proceso debió ser antes de iniciada la obra, se le dijo.

"Es que hay interpretaciones distintas, yo he emitido un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba, la Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron y ahora, de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la Nación, antes hacían y deshacían, pero ya no es así", agregó López Obrador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores en México.

"Los vapeadores y cigarros electrónicos son productos del tabaco que son dañinos para la salud, causan enfermedad y muerte", dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en Palacio Nacional.

"Es por esto recordar que todos los productos de tabaco son inseguros (vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales), pero es por esto que el Presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará, que prohíbe ya no sólo -como ya está en vigor- la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República".

Por su parte, el Presidente López Obrador mostró un vapeador en plena conferencia y lamentó que los padres no conozcan el daño que puede ocasionar.

"Pregunté, vale 300 pesos, lo consumen en una semana, son mil 200 pesos al mes. Pero fíjense el color, el diseño, e independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa.

"Porque estoy seguro, me dejó de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres, padres, no saben el daño que ocasiona, es un asunto de información, da hasta cierto prestigio, y se piensa que no son dañinos", comentó.

Este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, el subsecretario López-Gatell recalcó el daño que causa el tabaco en la salud de las personas e hizo un repaso de la aparición de los vapeadores.

"Hoy 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, fue establecido para que todo el mundo tengamos claridad de los estragos que causa a la salud, el bienestar y la vida el tabaco. No existe dosis saludable de tabaco, es invariablemente dañina. Es uno de los productos más claros que son dañinos para la salud.

"El consumo sigue creciente en algunos países, afortunadamente muchos países tomamos acciones para reducir el consumo de estos productos, pero la industria tabacalera empezó a desarrollar nuevos productos. Y, desde los años 60, empezó a desarrollar alternativas y se inventaron cigarrillos eléctricos o vapeadores, que son artefactos, dispositivos electrónicos, que en vez de quemar el tabaco vaporiza el tabaco o extrae las sustancias del tabaco y lo ponen en un líquido aceitoso", describió.

López-Gatell alertó que el tabaco amenaza a la niñez mexicana, pues los vapeadores se han hecho pasar como productos menos dañinos e incluso se han vendido como una medida para dejar de fumar.

"El tabaco amenaza a la niñez desde edades muy tempranas, empiezan a explorar el tabaco, que es dañino, es abierto y grosero, porque los productos están creados para atraer a los niños. La forma de presentación es atractiva, pero además tienen saborizantes, fresa, mango, o postres, lo que hace apetecible para la niñez. ¿Cuál es la mentira?, la gran mentira es que los nuevos productos son menos dañinos, que es una alternativa a los cigarros.

"Dicen que lo que hace mal es quemar el tabaco, pero también los vapeadores son malos. Dicen que también son una medida útil para dejar de fumar, esto es falso, de hecho inducen al consumo de tabaco. Reclutan a las niñas y niños y después estos son consumidores de vapeadores y productos convencionales en edad más avanzada", señaló.

