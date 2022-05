También cuidamos a integrantes de bandas, son humanos.- AMLO

Ciudad de México.- Una vez más el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su estrategia de seguridad para no actuar con la fuerza en contra de grupos de la delincuencia porque su gobierno también los protege por ser seres humanos.

En respuesta al video en el que se observa que miembros del Ejército son perseguidos por presuntos delincuentes en Michoacán, el Presidente López Obrador defendió el actuar de los militares.

"Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, esta es una política distinta", afirmó López Obrador.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El Mandatario estatal descartó el uso de la fuerza porque supuestamente se usa más la inteligencia.

"Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de Defensa como de Marina y la Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza", aseguró.

El Presidente tabasqueño reiteró que durante su sexenio el índice de letalidad de las fuerzas armadas y Guardia Nacional es mucho menor a otras administraciones.

"Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida presuntos delincuentes, civiles y soldados y marinos y no les importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir 'haga valer la autoridad', 'no me va temblar la mano', eso decían cuando estaba la vida de por medio de otros", señaló.

Sin embargo, en los siguientes meses, el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el más violento, rebasando al de Felipe Calderón, periodo en el que hubo 120 mil 563 víctimas.

A la mitad del sexenio de López Obrador, hasta finales de abril, en México ya habían matado a más de 120 mil personas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 156 mil 066 víctimas.

Mañanera de AMLO: Niega boicot a Cumbre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador bajó el tono de su reclamo a Estados Unidos al afirmar que le da gusto que la Casa Blanca informara que aún no ha enviado las invitaciones a la Cumbre de las Américas.

Tras su amago de no asistir si no invitan a todos los países, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, afirmó que el Presidente Joe Biden es respetuoso y una persona demócrata.

"Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el Presidente Biden haga la invitación a todos", insistió el Presidente mexicano.

El reclamo de AMLO ha hecho eco en otros países como Bolivia, Argentina y Honduras que se han sumado a la postura del presidente tabasqueño de que a la Cumbre sean invitados todos los países.

HLL