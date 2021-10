Durante la mañanera de AMLO, el Presidente de México afirmó que no hay negociación con legisladores de la oposición para aprobar la reforma eléctrica.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca lo hará.

No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nunca lo hemos hecho y no lo haremos", dijo AMLO desde Palacio Nacional.