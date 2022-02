CDMX.- Más de 63 mil personas se reunieron ayer en un diálogo en “Spaces” de Twitter para expresar su apoyo al periodista Carlos Loret de Mola, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetiera contra él en su conferencia mañanera.

En conferencia desde Hermosillo, Sonora, AMLO exhibió una diapositiva con los supuestos ingresos de Loret de Mola durante el año pasado, los cuales ascenderían a 35 millones 200 mil pesos.

En respuesta, periodistas, políticos, artistas, deportistas, conductores de televisión y ciudadanos se reunieron en el diálogo, convocado por la cuenta “Sociedad Civil México” en Twitter, que comenzó minutos antes de las cinco de la tarde y poco a poco fue incrementando el número de participantes.

Claudio X. González, Denisse Dresser, Denise Maerker, Lilly Téllez, Héctor Suárez, Lupita Jones, José Luis Higuera, Sergio Mayer, Fernando Belaunzarán, Xóchitl Gálvez, Jorge Guajardo, Jaime Núñez, Daniela Dithurbide, Alejandro Gómez, estuvieron entre los participantes.

Rompen récord en Twitter

Diversos testimonios señalaron que el número de participantes era un récord para la plataforma.

“Lo que más me gusta es que esto ya no se trata de mí, ya no se trata del periodismo, esto ya se ha vuelto una bitácora cuidadosa de un dictador y el esfuerzo de la sociedad para impedirlo”, dijo Loret de Mola en un intervención alrededor de las 11:00 de la noche, cuando ya participan más de 60 mil personas.

“Esto ya no tiene que ver con el linchamiento de un periodista que reveló una cosa que tiene al Presidente en jaque, no, no, no, es una bitácora de abusos a jueces, funcionarios, organismos autónomos, a todo integrante de la sociedad civil… se ha vuelto una dictadura. Lo de hoy marca un hito en una sociedad que ha decidido hasta aquí. Y esto, este espacio, sus expresiones, lo agradezco mucho", sostuvo Loret de Mola.

Enrique de la Madrid, director del centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, advirtió contra los riesgos de la violencia,

“De la violencia física venimos a una violencia verbal. Los mexicanos tenemos que aprender a dialogar con respeto y dignidad. Hay que ser duros con los argumentos, pero suaves con las personas. Queremos una democracia en la que podamos vivir en libertad, libertad de pensamiento, de expresión. Que seamos respetados, pero sin democracia y libertad no se puede tener una vida digna".

A su vez, Elías López, senior editor del Washington Post, lamentó los riesgos que corren los periodistas en México.

“Es muy preocupante y alarmante. Tenemos a columnistas en todo el mundo que están en riesgo, situación en la que está Loret de Mola. Estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando. Usaremos nuestra plataforma para que esto no se normalice y se permita que Loret haga su trabajo".

La senadora panista Xóchitl Gálvez pidió a la sociedad encarar con valor el riesgo que supone el régimen de López Obrador.

“Es hora de ser valientes, es hora de enfrentar a los tiranos. Lo que hizo el SAT fue cometer un delito. Qué miedo que exista la herramienta para presionar a los periodistas, asesinarlos. Van cinco en lo que va del año. El Presidente (AMLO), con tal de parar la investigación contra su hijo, castigó a un periodista".

Por su parte, el analista político Macario Schettino señaló que el diálogo era “un acto de reclamo por las acciones del presidente de la República, un abrazo a Loret y a todos los periodistas que están pasando por lo mismo y que están poniendo en riesgo la estabilidad de una sociedad que le ha costado formar su democracia”.

Y añadió: “Necesitamos concentrarnos todos en que la actuación de los mexicanos permita recuperar la democracia. Tenemos el riesgo de decidir sobre nuestro futuro y no debemos permitir que se pierda"

A medianoche, el diálogo continuaba.

