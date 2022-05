Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a dar otro plazo para que la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México vuelva a operar.

En esta ocasión aseguró que a finales de este 2022 podría volver a funcionar.

"De parte del Gobierno de la Ciudad, las empresas se comprometieron a la rehabilitación de la línea sin cobrar nada adicional y yo espero que para finales de año ya esté funcionando", aseguró López Obrador.

Sin embargo, el pasado 24 de junio de 2021, el Presidente de México había prometido un plazo de un año que ya está por cumplirse.

"Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan este sistema de transporte, que a más tardar en un año estará funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Todo completo", aseguró entonces López Obrador

Nuevamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbuam luego de los peritajes que señalan que la tragedia del Metro se debió a la falta de mantenimiento.

"Quien tiene más información y todo nuestro apoyo y respaldo, porque no dudamos de la Jefa de Gobierno, le tenemos toda la confianza, es trabajadora, inteligente y honesta", señaló López Obrador.

El Presidente tabasqueño atribuyó el retraso a un estudio de más de 7 kilómetros de la parte elevada.

Andrés Manuel López Obrador descartó que pueda haber una ruptura con Estados Unidos luego de que pidiera que sean invitados todos los países de América a la Cumbre.

"Por eso no se debe de pensar que si en este caso de la Cumbre no coincidimos pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior y consideramos que no se debe excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos", afirmó.



"No es cualquier cosa. Esa es la postura de México, pero no significa ruptura. ¿Qué estamos planteando? Que se invite a todos, que no se excluya a nadie, porque nadie tiene el derecho de excluir y no es como dicen de manera frívola algunos periodistas famosos, no es a quién invito a la fiesta y a quien no. No puede ser lo mismo".



"Espero que en estos días se logre un acuerdo y que se invite a todos y el que no quiera ir pues que no vaya", indicó el Presidente de México.

