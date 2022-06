Mañanera de AMLO hoy jueves 23 de junio, el Presidente de México aborda distintos temas que afectan al País.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, al comenzar su mañanera, Andrés Manuel López Obrador abordó el tema sobre ‘Cero Impunidad’, donde afirmó que sigue combatiendo el crimen entre autoridades y la delincuencia.

Porque no solo es combatir la corrupción, sino también acabar con la impunidad, el que no haya asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, porque ese es un problema de fondo que se fue arraigando en el país. No había línea divisoria entre autoridad y delincuencia, aunque no le gusta a los conservadores, “el ejemplo más claro es lo de García Luna”, comentó AMLO desde Palacio Nacional.