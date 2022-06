'No voy a la Cumbre', dice AMLO porque no invitan a todos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no acudirá a la Cumbre de las Américas porque no se invita a todos los países.

"No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo dsde hace siglos", señaló este lunes el Presidente de México en su conferencia mañanera.

"El querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países la indenpendencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano", sostuvo el mandatario.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El Presidente tabasqueño aseguró que no puede seguir la vieja política "de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y sus pueblos".

Mañanera de AMLO: Visitará a Biden en julio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en julio acudirá a Estados Unidos para ver al Presidente estadounidense Joe Biden.

"En julio voy a ir a verlo, en la Casa Blanca, y quiero tratar el tema de la integración de toda América", señaló.

(En proceso)