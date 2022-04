Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó nuevamente a los legisladores de Oposición a rebelarse y no ser "traidores a la patria" durante su voto por la reforma eléctrica que propone.

En la mañanera de hoy martes 5 de abril de 2022, AMLO aseguró que tiene información de que legisladores del PRI y hasta del PAN apoyarán la reforma eléctrica.

SIGUE LEYENDO: Oposición dice 'no' a reforma eléctrica de AMLO y presenta contrapropuesta

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Mañanera de AMLO: 'Se van a rebelar y llamo a eso'

El Presidente de México nuevamente llamó a los legisladores de Oposición a rebelarse y no ser "traidores a la patria", por lo que algunos de ellos, presuntamente del PRI y hasta del PAN, que no están de acuerdo en oponerse a la reforma eléctrica, votarán a favor.

Aunque dijo que legisladores del PRI y del PAN se reunieron para expresar que no van a votar a favor de la reforma eléctrica para beneficiar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, tiene información de que otros legisladores se rebelarán.

"Hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo, confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la Patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres", manifestó el Presidente de México.

López Obrador aseguró que los legisladores están defendiendo a las empresas y no a la Comisión Federal de Electricidad.

"Manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron, hablaron incluso de la inversión extranjera", indicó el Presidente tabasqueño.

NO DEJES DE LEER: Reforma eléctrica de AMLO pone en riesgo 10 mil millones de dólares, aseguran en EU

HLL