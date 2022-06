Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México requiere de organizaciones políticas fuertes y no paleras al abordar la historia del PRI y tras las elecciones del domingo.

"Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden, necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de Oposiciones fuertes, no paleras", comentó.

"Si se tratara de antes de simular que hay democracia, ya hubiéramos llegado a un acuerdo con ellos".

En los comicios del pasado domingo, Morena ganó 4 de 6 Gubernaturas, mientras que la alianza del PAN-PRI-PRD obtuvo la victoria únicamente en Aguascalientes y Durango.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aconsejó al PRI reivindicar su historia en favor del pueblo luego de que incluso el mismo dirigente tricolor Alejandro Moreno ha sido exhibido en audios donde es vinculado con una trama para evadir al fisco, simular la venta de terrenos y propiedades inmobiliarias.

"Si tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría: reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se propone la reforma energética y era vota en favor de la CFE, esa empresa la creó el General Cárdenas y la reforma constitucional era para fortalecer a la CFE, una empresa pública.

"Y estos señores, porque se olvidaron de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la CFE. Afortunadamente, lo resolvimos, pero cómo van a actuar así", expresó López Obrador.

El Presidente incluso criticó que el PAN se haya aliado con el PRI y les pidió no caer en el autoengaño.

"Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, pues si es tan malo lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Tienen un problema ahí, tienen que hacer un análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño", agregó.

Mañanera de AMLO: Reitera que no va a Cumbre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no acudirá a la Cumbre de las Américas luego de que Estados Unidos no invitó a todos.

El Presidente tabasqueño dijo que EU no invita a esos países porque los considera dictaduras o porque las relaciones con esos países no son buenas. Hay que recordar que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados a la Cumbre de las Américas.

"¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿hay gobierno mundial? No. Es lo mismo, el intervencionismo, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda del diálogo y de soluciones o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas, vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, complementarnos, ya no la confrontación, los dogmatismos, no seguir medrando con las políticas que afectan a los pueblos", señaló AMLO.

Mañanera de AMLO: Limpia Marina la Cofepris

La Secretaría de Marina entró en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por el nivel de corrupción y extorsiones que se encontró la nueva administración encabezada por Alejandro Svarch, y fueron cesados 32 funcionarios.

Durante la conferencia mañanera, el funcionario expuso los niveles de corrupción que había en la dependencia e indicó que los marinos llegaron por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador para desmantelar las estructuras criminales.

Recordó que "con inteligencia y precisión" se ejecutó un operativo en septiembre de 2021 para poner orden operativo en la institución, con el resultado de que fueron removidos 32 funcionarios "que solo querían enriquecerse a costa del Gobierno" y fueron sustituidos por personal que pasó por exámenes de confianza en la Unidad de Inteligencia Naval.

Además, con la intervención de la Marina, se creó el Centro de Inteligencia contra Riesgos Sanitarios

Los 32 funcionarios cesados eran titulares de Unidades Administrativas, dictaminadores y verificadores.

En la conferencia, Svarch expuso los "tres sótanos de corrupción" que había en la dependencia.

En el Primer Sótano se hallaron desvíos de solicitudes con la lógica de "el que paga manda". Había extorsión a solicitantes y se creaban monopolios farmacéuticos artificiales.

"El que pagaba más podía asegurar ganancias multimillonarias por falta de competencia", afirmó.

El Segundo Sótano era el de extorsión y vigilancia, en el que había una amplia red de extorsionadores disfrazados de servidores públicos.

"Drenaban a miles de empresas y empresarios bajo amenazas de suspender actividades si no pagaban moches", acusó.

El Tercer Sótano era el de la impunidad. Existían grupos de interés que manejaban los hilos del comercio al exterior en la industria farmacéutica.

Afirmó que tenían evidencias de reuniones de grupos de interés y funcionarios a la luz del día porque se sentían protegidos por la impunidad.

