Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que los ministros no ven el "fondo del asunto" y solo la "fundamentación legal" en la Ley Eléctrica, además acusó a Estados Unidos de cabildear en contra.

En la mañanera de hoy miércoles 6 de abril de 2022, López Obrador denostó que un legislador haya pedido revocar la visa a los diputados mexicanos que crearon el Grupo de Amistad México-Rusia. Y nuevamente, por enésima vez, atacó al periodista Carlos Loret de Mola al asegurar que tiene un departamento de 5 millones de dólares en Estados Unidos.

Mañanera de AMLO: 'No ven el fondo del asunto', dice sobre ministros en Ley Eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los ministros que discuten la Ley Eléctrica solo ven "fundamentación legal" y no el "fondo del asunto".

También acusó que gobiernos extranjeros están haciendo "lobby" en el Congreso y Poder Judicial para beneficiar en la ley a los privados.

"Porque vi un rato lo del debate ayer en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo", reprochó el Presidente tabasqueño.

"Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la Ley Eléctrica que establece que debe darse trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares", dijo.

Nuevamente repitió que México es soberano y autónomo, sobre la intervención de cabildeo por parte de Estados Unidos.

"Básicamente el Gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía", señaló.

Repitió, sin que hasta el momento haya algún legislador o exfuncionario sentenciado, que supuestamente legisladores aprobaron la pasada reforma eléctrica con sobornos.

"¿Que no saben los Ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del ex director de Pemex?", cuestionó.

Sin mencionar su nombre, López Obrador se refirió a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien supuestamente entregó dinero a legisladores para aprobar la reforma energética, sin embargo, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, no ha logrado probar esos dichos ni enjuiciar a ningún funcionario.

Mañanera de AMLO: Si EU quita visas a legisladores sería regresar a Guerra Fría

Luego de que ayer un legislador demócrata pidiera a los secretarios de estado y seguridad nacional estadounidenses revocar el visado a legisladores del PT y Morena que crearon el Grupo de Amistad México-Rusia el pasado 24 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería regresar a "la Guerra Fría", una época de exclusión y autoritarismo.

"Aprovecho para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania como se expresaron unos legisladores. Ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos eso es regresar a la Guerra Fría, las épocas de la persecución y de exclusión y autoritarismo", señaló.

Y es que México es uno de los países que, junto con el Gobierno de López Obrador, no ha impuesto sanciones a Rusia a pesar de la guerra que inició contra Ucrania. Incluso, legisladores mexicanos afines a la Cuarta Transformación han estado de lado del gobierno ruso.

Mañanera de AMLO: Dicen que Loret tiene depa de 5 millones de dólares, sin verificar veracidad

Sin verificar la información y como lo ha hecho en anteriores ocasiones que ha exhibido datos falsos, Ana García Vilchis aseguró en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador que Carlos Loret de Mola tiene un departamento de 5 millones de dólares en Miami, Estados Unidos.

"¡Cómo diría Chico Che, quién pompó!", cuestionó la presentadora.

En respuesta, inmediatamente el periodista ofreció venderle el departamento. En tono de sarcasmo, Loret de Mola dijo que sería el negocio de su vida.

"Hoy @lopezobrador_ sale con que tengo un departamento en Miami que vale ¡5 millones de dólares! Se lo vendo ahorita en 5 millones de dólares. Será el negocio de mi vida. Y él se lo puede regalar a alguno de sus hijos", dijo el periodista en Twitter.

En tanto que el Presidente de México aseguró que "van a ir saliendo todos los bienes de Carlos Loret de Mola".

Según el Presidente tabasqueño, Loret de Mola tiene una mansión en Valle de Bravo de ocho hectáreas, valuada en 120 millones de pesos, además de 13 departamentos en México.

