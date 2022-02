Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard respondió a Estados Unidos que las armas que llegan de ese país de manera ilegal al país son usadas "presumiblemente" en homicidios contra periodistas.

Sin aclarar en cuántos crímenes, 150 desde el año 2000 a la fecha -30 con el actual Gobierno obradorista-, Ebrard relacionó los homicidios en el país con armas de Estados Unidos, mismas que pudieran haber sido utilizadas contra periodistas.

El funcionario federal aseguró que con el mecanismo de seguridad conocido como Entendimiento Bicentenario entre ambas naciones han identificado que "el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas".

Ebrard respondió a los señalamientos luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusara el miércoles que el Secretario de Estado Antony Blinken no estaba bien informado sobre los homicidios de periodistas en México.

"El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad", tuiteó el martes el funcionario estadounidense.

En respuesta AMLO dijo: "Lo que él está sosteniendo no es cierto, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el Jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado".

Defiende Casa Blanca dichos de Blinken sobre periodistas asesinados en México

Posteriormente, la Casa Blanca respondió que Blinken habló sobre los asesinatos con base a "los hechos".

"Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno", afirmó la vocera de la Casa Blanca Jen Psaki.

Más tarde, la Cancillería mexicana que encabeza Marcelo Ebrard respondió que las armas usadas contra periodistas proviene de la Unión Americana.

"Los casos de periodistas asesinados se encuentran bajo indagación de autoridades locales y federales, según lo estipulado por nuestras leyes. Se ha hecho equipo para garantizar que no haya impunidad", indicó en un comunicado de dos cuartillas.

"Ya hay avances en estos casos, incluyendo la detención y vinculación a proceso de seis personas, presuntamente involucradas en tres de los cinco homicidios (de periodistas) ocurridos este año".

También Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, reiteró que el Gobierno federal no "persigue" a periodistas.

"En este gobierno no hay impunidad, censura ni persecución oficial a periodistas, como sí ocurría en el pasado. Hay debate libre y derecho de réplica con medios y periodistas", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Carta de Marcelo Ebrard a Antony Blinken por polémica por asesinatos de periodistas en México. Foto: Gobierno de México

Carta de Marcelo Ebrard a Antony Blinken por polémica por asesinatos de periodistas en México. Foto: Gobierno de México

(Con información de Reforma)

SIGUE LEYENDO: Cae asesino de Paula Ruiz; logró fotografiarlo antes de ser asesinada

Detienen en bautizo a compadre de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo"

Otro ataque en Quintana Roo, matan a dos en restaurante

Localizan sin vida a mujer que el 14 de febrero salió con pareja en BC

Abusan de niña de 9 años y hospital le niega aborto en Guerrero

HLL