México.- Más de 30 integrantes del Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), criticaron el desempeño de Mario Delgado como digirente nacional de partido.

Entre las acusaciones que se le hicieron se destacó la creación de una estructura paralela al Comité Ejecutivo y al de las entidades nacionales conformadas por sus allegados.

También de vender candidaturas en los pasados comicios de este año, de ser autoritario y de violar los estatutos con acuerdos que favorecer a los suyos.

Integrantes del Consejo Nacional también lo responsabilizaron de boicotear su sesión, pues, como ha sucedido en dos ocasiones anteriores durante el último año, no pudieron sesionar formalmente por falta de quórum, pues de 300 miembros, sólo llegaron 115.

Realizan sesión virtual sin presencia de Mario Delgado

Durante cinco horas, sin la presencia de Delgado, quien sólo permaneció en el encuentro virtual 10 minutos, los consejeros lanzaron acusaciones sobre el ex diputado y advirtieron que el partido está en su peor momento.

Incluso, afirmaron que la corrupción no se ha ido de Morena, y si la cúpula del partido continúa tomando decisiones de grupo la 4T se va a descarrilar.

Aseguraron que Mario Delgado está creando una estructura que le funcione para impulsar la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard.

"Si no escuchan a la militancia no vamos a ir a ningún lado, no puede haber autoritarismo, y lo que veo en Mario es autoritarismo", dijo el consejero Víctor Manuel García Mejía.

Tras escuchar el mensaje del dirigente sobre los triunfos del partido, otros consejeros le recriminaron que no hablara sobre los fracasos, pues perdieron la mitad de la Ciudad de México y en muchos estados la votación fue hasta el 50 por ciento menos que en el 2018.

"Parece que ahora privilegiamos cacicazgos. En Guanajuato no hubo encuestas, uno que se dice presidente de Morena acá violó los estatutos para ser candidato, y él decide todo.

Antares Vásquez se une a críticas

"(Delgado) dice que la militancia no está agraviada, por supuesto que está agraviada, fue humillada y pisoteada, hay gente que trabajo durante muchos años para ser candidato, y no fueron considerados o escuchados", afirmó la senadora Antares Vázquez.

Algunos afirmaron que el líder del partido tiene un discurso demagógico, en el que habla de unidad y exclusión, pero en los hechos sólo aplica imposiciones y no escucha las voces que le advierten que el partido está en su peor crisis.

"Morena no puede seguir funcionando como el patrimonio de unos cuantos y de unas cuantas", apuntó María Eugenia González.

El consejero Ismael Robledo agregó: "Nos enseñaron a no robar, no mentir, no traicionar, y ahora vemos con gran tristeza que esos principios los echaron a la basura".

Otros afirmaron que ante los ciudadanos no pueden decir como morenistas que la corrupción y malos manejos terminaron, pues eso continúan viendo en gobiernos emanados de Morena.

Consejeros de Yucatán coincidieron en que el CEN no ha enviado prerrogativas a los estados, y así vivieron la elección, por lo que solicitaron que el Consejo exija a Delgado un informe sobre dónde está ese dinero y si se está pagando con esos recursos a la estructura paralela, como son los delegados designados.

La presidenta de Consejo, Bertha Luján, se comprometió a llamar nuevamente a sesión, entre el lunes y martes, además de pedir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia enviar a los consejeros faltantes un comunicado, en el que les advierta su responsabilidad de acudir al pleno, de lo contrario, la aplicación de sanciones.

En la próxima reunión, los consejeros pidieron retomar aprobar los lineamientos de la afiliación, así como poner a votación los nombramientos que ya realizó el CEN de nuevos delegados con funciones de presidentes o secretarios generales.

(Con información de Reforma).

