Ciudad de México.- El gobernador de Aguacalientes, Martín Orozco Sandoval, reveló que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, impulsará y motivará al mandatario guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para postularse como candidato presidencial y ver "qué se puede rescatar" en las elecciones del 2024.

En la terna también se incluiría a los mandatarios de Yucatán y Chihuahua, Mauricio Vila y María Eugenia Campos, respectivamente.

De acuerdo con El Universal, el Gobernador aguascaletense confirmó en entrevista con medios locales que su líder nacional, Marko Cortés le dijo, cara a cara, que durante los comicios de año entrante "se la pasaría en Aguascalientes", pues sería la única entidad que ganaría el partido blanquiazul.

Pero también dijo que Cortés le había adelantado que el PAN perdería la elección presidencial del 2024.

"Le dije (Orozco a Cortés): 'entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido' y me dice: 'es que se va a perder el 22 y el 24', o sea adelantó que el 24 también lo iba a perder. Y yo dije: 'pues que descaró, que desfachatez', porque en ese momento andaba buscando la reelección", comentó.

"Dice: 'no, es que es la realidad y buscaremos impulsar y motivar a Diego (Sinhue Rodríguez Vallejo), gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y que lo sepan mis compañeros porque los estimo, y a Marú gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 24'", detalló el Gobernador de Aguascalientes.

Martín Orozco aseguró que no le preocupa las recientes declaraciones de Marko Cortés sobre la pérdida de las gubernaturas en cinco de seis estados, pues es un tema que se define con el trabajo en campaña y con los candidatos, por lo que no se puede anticipar una victoria o derrota.

En respuesta, el líder nacional panista publicó el siguiente mensaje en su cuenta de redes sociales:

El michoacano solicitó al mandatario, panista también, que no le hiciera el juego al presidente Andrés ManuelLópez Obrador, pues la gran batalla y el adversario están afuera y no dentro del partido.

Agregó que ganaron Aguascalientes en el 2019 y en el 2021, no por el mandatario estatal, sino a pesar de él, y lo volverán a ganar en el 2022.

¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022", posteó el líder panista.