Médicos de Mexico de diversas especialidades reprocharon que el Gobierno contrate a 500 doctores cubanos, cuando en el País, aseguraron, existen expertos que han luchado por años por una plaza.

A través de la etiqueta #AquíEstamos, los médicos detallaron su trayectoria, preparación y lucha para conseguir una oportunidad laboral y acusaron la falta de espacios.

De acuerdo con promotores, unos mil 500 profesionales han compartido sus historias.

Algunos aseguran que han pasado más de 12 años en espera de ejercer su especialidad.

La organización Yo Soy Médico#17 rechazó la llegada de personal extranjero, y solicitó que primero se mejoren las condiciones laborales de los nacionales.

ESTO TAMBIÉN TE INTERESA: Médicos mexicanos no desean trabajar en zonas inseguras, afirma titular de Salud

Al menos 30 federaciones, asociaciones y colegios de medicina han externado su inconformidad con la determinación, entre ellos el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el Colegio de Medicina Interna de México y la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica.

Ana Cecilia Jara Ettinger, lamenta que sus 7 años de estudio en medicina, su especialidad en genética médica de tres años, la alta especialidad en genética perinatal, un verano de investigación en el Instituto Weizmann de Israel, otro en Sassari, Italia y su mención honorífica en la UNAM no hayan contado.

Ella está en la lista de espera del IMSS para poder ejercer en genética médica y perinatal.

Yo he buscado en Sonora, en Michoacán porque soy de allá, y tampoco. Hemos ido a los estados, no todos estamos buscando trabajar en la Ciudad de México, que es muy saturado, pero tener los años de preparación no es garantía, nada más no hay lugar para nosotros, pero sí para cubanos", se quejó.