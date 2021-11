México. – Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que no va a traicionar al pueblo y descarta convertirse en líder de oposición contra AMLO.

En conferencia de prensa, se le preguntó a Sheinbaum, si imita al presidente y con risas respondió que jamás sería oposición del presidente.

De risa… venimos desde hace, pues más de 20 años luchando en el mismo movimiento; o sea, a lo mejor lo que quisieran ver es que yo me opusiera al Presidente en la Reforma Energética o en los problemas de fondo del país, pues si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación ¿cómo me voy a hacer un líder de la oposición? No, eso no, jamás”, respondió.