‘Otra vez AMLO me calumnió, pero no desmintió una sola palabra sobre su hijo’: Loret

México. Hoy en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la polémica que se dio tras darse a conocer las mansiones que tiene su hijo mayor José Ramón López Beltrán en Estados Unidos. Ahí criticó nuevamente al periodista Loret de Mola, quien también respondió más tarde en sus redes sociales.

Hace unos días, Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre los lujos con los que vive el hijo mayor de AMLO en Houston, Estados Unidos, situación que no gusto al presidente de México.

Ante ello, en la mañanera fue el mismo López Obrador quien acusó al periodista de ‘golpeador, mercenario y sin principios’.

Asimismo, AMLO criticó a Loret de Mola a quien acusó de golpeador y de ser un mercenario al hacer este nuevo escándalo.

Pero este señor Loret de Mola es un mercenario he hizo un escándalo porque cree que somos iguales y no, no, él sigue estando al servicio de la mafia del poder”, aseguró López Obrador.