México: Para la revocación de mandato, detecta el INE difuntos y firmas de falsas

México. Activistas vinculados a Morena han registrado datos de difuntos y hasta fotos de perros y objetos como sillas en lo que es la recolección de apoyos para el intento de lograr que se realice la consulta de revocación de mandato.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE), quien pudo detectar a tiempo la información presentada.

Hasta el 14 de diciembre, el INE ha detectado 218 mil firmas con irregularidades entre el millón 195 mil 692 que se han ingresado por la aplicación móvil, es decir, un 18.2 por ciento tiene anomalías.

Para que una firma sea válida, se debe contar con las fotografías de la credencial de elector por ambos lados y del rostro de la persona al momento de dar su apoyo, así como su rúbrica.

Sin embargo, los promotores de la consulta han entregado 67 mil 867 firmas con fotografías no válidas, pues en lugar de la imagen del ciudadano aparece una mascota, el monitor de una computadora con una persona -que puede o no ser el solicitante-, la silueta oscura que usa el INE en su promocional de la credencial de elector o toda clase de objetos, como muebles o utensilios.

Le toman fotos a un perro, a objetos o le sacan foto a la persona mostrando su credencial, pero no se le ve el rostro, no sabemos si realmente es la persona. Es un mal uso, no sé qué tan deliberado y doloso, pero sí es un mal uso de la aplicación", resumió el coordinador de Procesos Tecnológicos del INE, Alejandro Andrade.