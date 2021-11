México. – Luego de 18 años de militancia, la senadora Martha Márquez Alvarado renunció al PAN y señaló al dirigente Marko Cortés por tener una “actitud tibia” ante la crisis que atraviesa el país, además, aseguro que el partido está manejado por “corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos”.

Fue en una rueda de prensa en la sede nacional del PAN, cuando la senadora renunció a su partido con una carta que le entregó a Marko Cortés, donde de manera formal explica que “a partir de hoy renuncio a mi militancia de 18 años y por consecuencia a mi cargo en el Consejo Nacional y en el Consejo Estatal de Aguascalientes”, de igual manera al grupo parlamentario del PAN en el Senado.

Por ahora, Martha se mantendrá como senadora independiente.

También acusó de violencia política al interior del CEN del PAN y acusó a Marko Cortés de hacer trampa para quedarse con la dirigencia nacional.

Además reprochó a Cortés que no ha hecho nada ante actos de corrupción, “y tu dirigencia no ha hecho nada para su aclaración, ni denunciarlo, ni solucionarlo”.

Martha Márquez, con lágrimas aseguró que no “cómplice de la corrupción y de una dirigencia que no está pensando en los mexicanos, lo cual es muy grave. Un PAN que no hace nada”.

Martha Márquez invita a levantar la voz contra dirigencia nacional

La ahora senadora independiente exhortó a sus compañeros a no guardar silencio y levantar la voz en contra de una dirigencia.

“Se perdió la esencia, no se defiende a la familia”, dijo la senadora por Aguascalientes quien dijo que ese partido “no merece estar dirigido por corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos”, dijo la senadora Martha Márquez Alvarado.

Además, reiteró que lamenta la tibieza de la dirigencia del PAN ante la crisis que vive el país en diversos sectores como el de la salud. Así como también señaló que el PAN solapa la corrupción hasta de gobiernos panistas y privilegia a los amigos de quienes conforman el Comité Ejecutivo Nacional.

Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a presentar mi renuncia a 18 años de militancia, una vida, al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. pic.twitter.com/guJ7o2w0EV — Martha Márquez (@mmarquezags) November 12, 2021

(Con información de El Universal)

AIC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos