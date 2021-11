México. – A sus 49 años, la señora Martha Izquierdo se convirtió en influencer de la plataforma de videos TikTok, sin embargo, ella hace todo distinto, de manera que promueve el amor propio y la confianza en uno mismo.

La señora Martha, originaria de un pueblo al sur de Oaxaca, saltó a la fama durante la pandemia y hasta ahora ya acumula más de 600 mil seguidores en TikTok y sus videos cuentan con 24 millones de ‘me gusta’.

Para Martha, el haber sobrevivido a abusos sexuales, secuestros, dos episodios de cáncer y dos infartos ha sido su motivación para disfrutar y compartir cada momento de su vidareveló en entrevista con The New York Times.

La Tiktoker y periodista de profesión promueve en sus seguidores un mensaje positivo, pues asegura que es lo que hace falta en estos tiempos de pandemia y violencia en el país.

Cuando la pandemia comenzó, la señora Martha decidió abrir su cuenta de TikTok solo por diversión, solo por entretenimiento durante la contingencia.

Izquierdo asegura que tenía miedo de salir pues temía por su vida, pero fue precisamente el temor lo que la hizo reflexionar sobre la vida.

En un reciente video, Martha se pasea vestida con una camiseta negra y un pantalón floral en el que señala que el atuendo de hoy es la actitud, su iconica frase.

La señora Izquierdo ha sido galardonada por décadas de experiencia en reportajes y en la actualidad trabaja en una estación de radio local en Oaxaca, entregando actualizaciones de noticias.

Nacida en Veracruz, de padre contador y madre ama de casa, desde muy joven supo que quería ser periodista.

Cuando me preguntaron: '¿Qué quieres ser de grande?', Dije: 'Un científico, cantante o periodista'”, recuerda. "Pero Dios no me dio el coeficiente intelectual de Einstein o la voz de Pavarotti, así que me quedé con ser periodista".