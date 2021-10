Avalan diputados golpe a donativos al aprobar miscelánea fiscal tras 30 horas

Tras 30 horas de discusión, diputados aprobaron la miscelánea fiscal que avala un golpe a las organizaciones de la sociedad civil, aunque el tema pasa ahora al Senado.

Los diputados de Morena por mayoría rechazaron modificar la limitación de deducciones en donativos a organizaciones de la sociedad civil. Las miscelánea fiscal se aprobó con 274 votos a favor y 220 en contra. Ninguna abstención.

Esta noche y durante la madrugada, los diputados seguirán discutiendo la ley federal de derechos y la ley de ingresos.

Se turnó al Senado para su revisión, que tiene hasta el 31 de octubre para aprobar el paquete de ingresos del próximo año.

Miscelánea fiscal: dan golpea a organización civiles

El bloque mayoritario en la Cámara de Diputados consumó el golpe a las organizaciones de la sociedad civil, al limitar el monto que podrán deducir las personas físicas por donativos que les proporcionen.

En la votación en lo particular de la miscelánea fiscal, quedó en sus términos la redacción de un nuevo régimen de deducción de impuestos para el caso de las organizaciones.

La apuesta de la Oposición es que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acceda a negociar y se pueda eliminar el artículo, ante la negativa que tuvo el coordinador de los diputados, Ignacio Mier.

La redacción aprobada, tras desechar más de 20 reservas sobre el mismo tema, indica que el monto total de las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.



Ello implica topes a las deducciones que puedan reducir el monto de donativos y con ello afectar no solo la operación, sino la subsistencia de las organizaciones enfocadas en diversas actividades y servicios a la población, han advertido especialistas y legisladores.



En el afán de rechazar la corrección al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta sobre las OSC, los diputados de Morena y PT llegaron hasta los golpes con los panistas, en el debate de reservas.



Los legisladores fueron intransigentes hasta con la diputada morenista María Clemente García, que planteó una propuesta intermedia que no dañara a las organizaciones pero que atacara los abusos en las deducciones.



Incluso, ante el intento de algunos legisladores de apoyar a la diputada transgénero, en el mismo pleno el coordinador Mier instruyó rechazar la reserva de quien ha luchado contra el VIH con el apoyo de las agrupaciones.

En contraste, Morena sí cedió en hacer algunas modificaciones en otros temas que la oposición advirtió de excesivas en el paquete de la miscelánea fiscal.

Por ejemplo, se descafeinó en el Código Fiscal la propuesta de incorporar en forma obligatoria a los mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes, quitando la posibilidad de sanciones.

También se precisó que los contadores públicos que dictaminen estados financieros no cometerán infracción en la clasificación arancelaria de mercancías, aunque sí se establece que deben denunciar probables delitos.

Los diputados discuten ahora la Ley Federal de Derechos y seguirán con la Ley de Ingresos de la Federación 2022.

