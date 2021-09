Ciudad de México. – A siete años de su desaparición, padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa marcharon para exigir la aparición con vida de sus hijos. En tres horas y media, pese a pandemia, salieron a las calles para recordar su lucha.

Este domingo, padres, familia y estudiantes de diversas escuelas normales del país que se organizaron para marchar por sus compañeros desaparecidos, en formación casi militar y a modo de canon musical, entonaban consignas además de recitar los artículos 3 y 9 de la Constitución, los cuales garantizan los derechos a la educación y de asociación.

"¡Enrique, Enrique, Enrique, culero, culero, culero!", arengaban, en referencia al expresidente Peña Nieto. "¡26 de septiembre, no se olvida, es de lucha combativa!", gritaban.

Aproximadamente, 2 mil 500 personas acompañaron a los padres de los 43, mujeres normalistas aprovecharon para buscar que sus voces resaltaran entre los vítores masculinos: "No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada, tu muerte será vengada", cantaban.

Marchan por normalistas de Ayotzinapa

La multitud tomó su camino desde el Ángel de la Independencia en punto de las 16:20 horas rumbo al Zócalo. En su recorrido, pasaron por el Senado, en Paseo de la Reforma, donde un contingente con pancartas con fotos de los normalistas se unió.

En el antimonumento de los 43, frente a la Torre Caballito, los padres se detuvieron para hacer el pase de lista en memoria de sus hijos ausentes.

Continuando su recorrido, el contingente se dirigió a avenida 5 de Mayo, para llegar al Zócalo, custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

No se registraron actos de violencia ni enfrentamientos policiacos, pese a la presencia de un grupo de aproximadamente cinco hombres y mujeres encapuchados.

En su llegada al Zócalo, a las 18.30 horas, un templete los esperaba para hacer escuchar sus exigencias.

Recuerdan a padres fallecidos de normalistas de Ayotzinapa

Al inicar el mitin, se guardó un minuto de silencio por los padres de tres estudiantes que fallecieron entre 2018 y 2021, en memoria de Minerva Bello, Tomás Ramírez, Saúl Bruno Rosario y Bernardo Camposanto.

Algunas mamás con retratos de sus hijos desaparecidos derramaron lágrimas al escuchar a otra madre, Hilda Legideño, quien recordó las primeras horas del 27 de septiembre de 2014 cuando recibieron la noticia de que sus hijos habían sido agredidos.

"Buscamos entre los sobrevivientes a nuestros hijos, uno a uno les preguntamos dónde estaban y nos dijeron que se los llevó la policía", expresó con voz temblorosa.

"Seguimos con la incertidumbre y el dolor insoportable que cala nuestra alma".

(Con información de El Universal)

