Ciudad de México. – Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) reafirmará la multa en contra de Samuel García por 28 millones de pesos, debido a la triangulación de recursos para fondear su campaña como gobernador de Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que impugnará dicha multa ante el TEPJF.

MC dijo que las supuestas aportaciones de familiares de Samuel García a Movimiento Ciudadano fueron en todo momento de buena fe y sin faltar a los principios de transparencia y rendición de cuentas, señaló a través de un comunicado.

"Se recibieron únicamente aportaciones de militantes y personas físicas que cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios", expuso el instituto político.

Afirmó no compartir los criterios del Consejo General del INE por considerar que el instituto no cumplió con lo mandato por el tribunal, pues ordenó ser exhaustivo y no lo hizo e impuso una sanción sin fundar, ni motivar, ni describir precisamente cómo es que Movimiento Ciudadano violentó la norma electoral.

"En Movimiento Ciudadano no permitiremos que se manche el triunfo legal, legítimo y contundente de Samuel García. Confiamos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dará la razón", afirmó.

AIC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos