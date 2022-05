Ciudad de México.- El presidente del PAN, Marko Cortés, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de encubrir a los dos principales responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Con motivo del primer aniversario del desplome de estructura en el tramo elevado de la línea 12, el dirigente del PAN advirtió que no hay nadie detenido, porque los responsables gozan de la protección del Mandatario federal.

Dijo que sigue el dolor de las familias de los 26 fallecidos y de los casi 100 lesionados, además de seis millones de usuarios del Metro que han tenido que buscar otras alternativas para transportarse.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Debe haber responsabilidad, Marcelo Ebrard y Mario Delgado deben rendir cuentas por acción, y Claudia Sheinbaum por omisión, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar de protegerlos, de encubrirlos, es nuestra exigencia al respecto", sostuvo en conferencia de prensa.

Reclamó que no haya sancionados luego de un año y todo se encamina a que no los haya.

Dijo que no es suficiente con que se mal pague una indemnización a víctimas y a sus familiares, ni con que la empresa constructora se haga cargo de las reparaciones.

"Hoy el Presidente se ha convertido en quien encubre a todos aquellos cercanos que hacen las cosas mal en el País. En vez de hacer que paguen por haber hecho mal la Línea 12 del Metro, Marcelo Ebrard es impulsado como uno de sus corcholatas presidenciables, en lugar de que este enfrentando la justicia por haber hecho una obra mal, que costó vidas y costó mucho más el proyecto", remarcó.

Citó que el ahora Canciller Ebrard tuvo prácticamente que huir del País cuando surgió el escándalo de las inconsistencias de la obra.

"Más tarde que temprano ocurrió la tragedia", señaló.

NO DEJES DE LEER: Chef estaba afuera de su hogar con su esposa, llegan pistoleros y lo matan

¿Tacos de perro? Jorge y Julio son detenidos y acusados de llevar carne de perros a taquerías

Acusa PAN a Sheinbaum de omisión

Aseguró que también tiene responsabilidad la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por omisión, por no dar el mantenimiento debido, a pesar de las denuncias de la sociedad, de que había desprendimientos, que la obra estaba mal.

"¿Qué es lo que hace el Presidente también? Impulsarla, como una de sus corcholatas presidenciables, dicho, por él, en vez de llevarlos ante la justicia", condenó el dirigente panista.

Agregó que lo mismo ocurre con el dirigente de Morena, Mario Delgado, entonces Secretario de Finanzas del Gobierno de Ebrard, quien sería el responsable del aumento de costos de la obra.

"¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que haya justicia?

"Claro que debe pagar la empresa, no solo pagar, sino rendir cuentas junto con quien fue secretario de Fianzas y quienes fueron Jefe de Gobierno", planteó.

Agregó que es de conocimiento público que en la obra no se cumplieron con las especificaciones técnicas, se cambió la ruta de la Línea 12, se agregaron curvas en el trazo, ajustaron especificaciones de los vagones, del peso, entre otras medidas.

Señaló que además de todo ello, hoy está parada una obra por la que la Ciudad ya invirtió recursos, debido a la incapacidad y la indolencia del Gobierno.

En lugar de cumplir con la ley, el Presidente propicia que él y sus cercanos sean los primeros en violarla, por lo que no hay justicia por el derrumbe de la Línea 12 y los principales responsables hacen campaña para promocionarse.

"Aunque viva en un palacio, no es rey y la ley en México la cumplen todos los mexicanos, le guste o no, iniciando por su Gabinete", manifestó.

'Les va ir mal', revira Sheinbaum a panistas

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tronó contra opositores que criticaron la actuación de su Administración a un año del colapso en la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos y más de 100 heridos.



Luego de cuestionamientos sobre la falta de imputados por el desplome y la falta del dictamen final que explique lo ocurrido, así como la colocación de un antimonumento por las víctimas, Sheinbaum dijo que a legisladores del PAN y a los conservadores les irá mal.



"Les va a ir muy mal porque es ruin realmente lo que han estado haciendo, es yo diría, poco ético, inmoral, el utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente, a la gente no le gusta eso, pero muestran lo que son", dijo.



La Jefa de Gobierno acusó falta de respeto y ruindad y que no les interesan las víctimas, sino que quieren llevar el tema con un uso político.



"Ellos hacen política como son, hipócritas y lo que reflejan es una enorme, son ruines, son inmorales y les va a ir muy mal".



Sheinbaum afirmó que siempre ha estado con las víctimas, que no hará uso del dolor de una persona y que ninguna muerte o secuelas se pueden reparar, pero defendió que lo que establece la ley es que se haga una reparación del daño y no haya repetición, por lo que ofreció que la Línea 12 quedará segura.



"Lo importante para nosotros es que las empresas están cooperando, de manera incondicional y eso es muy bueno, muy muy bueno", dijo Sheinbaum.



Añadió que la justicia restaurativa protege a las víctimas y da una salida y secundó al Presidente en aplaudir a todas las empresas involucradas en la construcción de la línea y que ahora entregan dinero para su rehabilitación.



"Si las empresas hubieran querido irse a un tema jurídico, de amparos, etcétera, hoy no estaríamos en la condición que estamos.



"Es importante reconocer la colaboración que se ha tenido de las empresas".

SIGUE LEYENDO: La polémica entrevista a papá de Debanhi: ¿usted es el padre biológico?

Vacacionaban en la playa, llevaban 90 mil pesos y los asaltan: mataron al esposo en Acapulco

HLL