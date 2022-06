PRI ‘aprieta’ a Alejandro Moreno

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al PAN y al PRD no acordar nada relacionado con proyectos para 2023 o 2024 en el seno de la alianza Va por México con el líder tricolor, Alejandro Moreno.

De hecho, el ex Secretario de Gobernación recomendó al panista Marko Cortés y al perredista Jesús Zambrano que le pidan a “Alito” que adelante la elección del presidente del PRI para que puedan pactar hacia 2023 o 2024 con un dirigente que sí tenga las necesarias facultades para ello.

Molesto con el portazo que “Alito” dio a los expresidentes del tricolor que reclamaban una segunda reunión con su dirigente nacional, Osorio Chong deploró que “los modos de Alejandro Moreno sean los modos de la mentira”.

Si los dirigentes del blanquiazul y del Sol Azteca siguen acordando con “Alito”, previno el legislador hidalguense, “estarían tomando acuerdos con quienes no van a tener cómo sostenerlos, porque no va a tener las atribuciones legales para hacerlo”.

“El PAN y el PRD no se deben equivocar: no deben estar haciendo acuerdos porque, entonces, se va a caer lo mejor que podemos hacer para el 24, que es unirnos, llegar a una coalición o una alianza. Pero hay que hacerlo bien, con quien corresponde, y eso pasa por una renovación de la dirigencia”.

En entrevista después de que el dirigente priísta se rehusara a recibir a los expresidentes del partido por segunda ocasión, luego de que en el primer cónclave se aferrara al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Osorio Chong detalló que “es su dinámica de incumplimiento, de falta a la palabra, que no me hizo a mí, que hizo a once ex presidentes, estando yo presente, porque no le acomoda sentarse para cumplir lo que acordamos”.

“Recuerdo sus palabras textuales: ‘no me voy pero sí a todos lo demás’. Y todo lo demás era inclusión, unidad, agrupamiento de los comités directivos estatales, del Consejo Político, no tomar decisiones unilaterales para el 24, y por supuesto, la elección adelantada para que no se vaya”, aclaró.

En tanto Carolina Monroy, exdirigente del PRI en 2016, consideró que Alejandro Moreno muestra falta de voluntad para atender las observaciones que se le han hecho sobre la conducción del partido.

Señaló que solicitaron un encuentro con el Presidente del PRI para dar seguimiento a temas que se trataron en una primera reunión y como respuesta se les dijo que participen en el Consejo Político Nacional.

