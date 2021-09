Prepara tu bolsillo para 2022, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende encarecer 666 pesos más el pasaporte con vigencia de 10 años.

Según Reforma, la iniciativa de Decreto se propone en la Ley Federal de Derecho. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) plantea para el pasaporte de 10 años que cueste 3 mil 506 pesos, es decir, 666 pesos más si se toma en cuenta que actualmente se pagan 2 mil 480 pesos.

En tanto que el pasaporte con vigencia de un año podría pasar de 645 pesos a 754, un incremento de 109 pesos.

Y para el de vigencia de tres años, el pasaporte sería 126 más caro al pasar de mil 345 a mil 474 pesos.

Finalmente el de seis pasaría de mil 845 pesos a mil 998 pesos, es decir, 153 pesos más.

¿Por qué subió tanto el gobierno de AMLO el pasaporte?

La secretaría de relaciones exteriores que encabeza Marcelo Ebrard señala que los incrementos se deben al valor económico que tienen los dispositivos y equipos especializados para incorporar y asegurar electrónicamente la informacion del usuario.

También la SRE asegura que el costo de los servicios asociados no se sometían a revisión desde hace 20 años.

Pasaporte electrónico en México

A partir del 5 de octubre comenzará en México la entrega de pasaportes electrónicos.

El nuevo pasaporte electrónico tendrá tecnología criptográfica, lo que protegerá los datos de los mexicanos.

La libreta del pasaporte tendrá leyendas en español y en inglés, así mismo, contendrá los datos del propietario (fecha y lugar de nacimiento, nombre completo, nacionalidad, sexo, CURP, entre otras) en las tres clases de pasaporte: ordinario, oficial y diplomático.

