Ciudad de México.- El nuevo pasaporte electrónico en México comenzará a ser entregado a partir del próximo 5 de octubre, te decimos qué elementos tendrá y cómo se puede tramitar.

A principios del mes septiembre, durante la inauguración de instalaciones para la expedición de pasaportes en el estado de Puebla, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, destacó que este pasaporte actualizado se ubicará entre los 15 más seguros del mundo y tendrá fotos de los padres en caso de que sea un documento para menores de edad.

El nuevo pasaporte electrónico tendrá tecnología criptográfica, lo que protegerá los datos de los mexicanos.

