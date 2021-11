Ciudad de México.- La diputada morenista, Patricia Armendariz, propuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea nominado para recibir el próximo premio Nobel de la Paz.

Las declaraciones de la también empresaria, muy conocida por su participación en el programa Shark Tank México de Sony, se deben a la propuesta realizada por AMLO ante la ONU el pasado 09 de noviembre.

Para la legisladora, el Plan Mundial de Fraternidad y de bienestar, presentado por el Mandatario federal ante la Comisión de Seguridad de la ONU, es "de gran calado y tiene gran viabilidad.

ADEMÁS: AMLO en la ONU: Anuncia plan mundial de Fraternidad y Bienestar

De acuerdo a lo publicado por el portal sdpnoticias, Patricia Armendaris lamentó que haya un contraste en la aceptación que ha tenido la propuesta del plan mundial de fraternidad y de bienestar de AMLO.

Consideró que si bien existe una "acogida entusiasta de diversas organizaciones", también hay un mutis y críticas de "algunos mexicanos".

Esta no es la primera ocasión en la que la Diputada morenista se ve involucrada en escándalos por sus publicaciones en redes sociales.

El pasado mes de octubre, pacientes, usuarios y organizaciones tundieron ayer a la diputada morenista Patricia Armendáriz, quien pidió evidencias del desabasto de medicamentos, entre ellos los oncológicos.

"Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia", publicó la empresaria en Twitter.

El pasado 12 de octubre, el propio Secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que hay retrasos en la entrega de medicamentos a las farmacias de hospitales, pero lo atribuyó a la lentitud de los estados para notificar la recepción de piezas en los almacenes.

POR SI NO LO VISTE: Vacuna de COVID para menores: ‘A mis nietos no los vacuno’, secretario de Salud

"Estamos revisando en forma particular esta situación, pues el retraso en tiempo de entrega a las farmacias hospitalarias una vez que están en el almacén de los estados, de lo que les he presentado, tarda en ocasiones mucho", señaló Alcocer en la conferencia de las mañanas.

La asociación Nariz Roja, que apoya a enfermos de cáncer, respondió a Armendáriz que puede mostrarle facturas, fotos y videos.

"Te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referentes al tema, te mandamos un DM y no respondiste.

"Cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas, fotos, videos pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence, son crueles, no tienen piedad de nadie", señaló.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos