‘Voy a dar contigo, no mereces estar en la calle’: Gobernador de Querétaro va por agresores

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, habló en conferencia de prensa sobre la pelea entre aficionados de Gallos y Atlas en el Estadio La Corregidora.

Además, las personas que sean identificadas como agresores se les aplicará todo el peso de la ley y serán culpados por homicidio en grado de tentativa.

Usaremos toda la tecnología para dar con los responsables y que no vuelvan a poner un pie en el estadio. Esto no va a quedar impune, pusiste en riesgo a familiares, voy a dar contigo, no mereces estar en las calles, la sentencia será del tamaño de tu cobardía y violencia y no vamos a permitir que pase más”.