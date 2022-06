Ciudad de México.- Las acusaciones entre el exlegislador de Morena Porfirio Muñoz Ledo y el Presidente Andrés Manuel López Obrador subieron de tono por ataques más personales.

Luego de que el Presidente de México afirmara que por la "edad" Muñoz Ledo había declarado que su gobierno tenía vínculos con el crimen organizado, el exlegislador reclamó el respeto para los adultos mayores.

El domingo, a través de Twitter, Muñoz Ledo señaló: "el Presidente @lopezobrador_ me descalifica políticamente por mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los adultos mayores?".

Las alusiones de Muñoz Ledo fueron más allá y criticó la salud mental del Presidente de México.

"Se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario", cuestionó Muñoz Ledo.

Porfirio Muñoz Ledo vs AMLO

El enfrentamiento del exlegislador de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, comenzó luego de que acusara a Andrés Manuel López Obrador de tener un contubernio o alianza con la delincuencia organizada.

"Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente", aseguró.

En respuesta, el Presidente tabasqueño calificó como corriente y vulgar la declaración de Muñoz Ledo, hecha presuntamente por su "edad".

"Es realmente muy corriente, muy vulgar, todo esto, Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio sin fundamento, temerario", dijo el viernes pasado.

"Yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto de la edad, por eso, yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que pueda pasar en política es que haga uno el ridículo y si uno tiene demasiado apego al poder, pues se encariña con el poder, puedo cometer muchos errores, ya se tiene un ciclo, y estar en paz, pero en efecto, ¿con qué autoridad moral?"



