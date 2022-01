La Profeco realizó un estudio a varias marcas de chocolate para exhibir cuáles sí cumplen con lo que prometen y cuáles son las que te dan más grasa que cacao.

En la revista del consumidor de enero de 2022, Profeco dio a conocer que siete marcas incumplen con la normatividad vigente por contener menos producto del declarado, adicionar grasa no permitida o contener más azúcares.

Una de las marcas que cumple con el producto principal es Moctezuma Uruapan Premium, en su versión chocolate para mesa amargo, por contener más cacao y menos azúcares.

NO DEJES DE LEER: Revela Profeco los supermercados más careros en canasta básica

Profeco exhibe a marca que agrega grasa no permitida

Sin embargo, una de las marcas que incorpora grasa de coco o palmiste, que no están permitidas, es Golden Hills, ya que la norma solo acepta aceite de palma, shorea robusta, illipe, shea, kokum gurgi y hueso de mango.

En tanto que las marcas de chocolates para mesa con menos contenido neto declarado son Precissimo con menos 11.4%; Moctezuma con -6.5%; Abuelita con -6%; La Suiza con -4.2%; y Don Gustavo en chocolate en polvo con -12.8% menos del contenido que declara.

Mientras que los que tienen una declaración nutrimental incompleta son Kekua, que no tiene una declaración nutrimental por cada 100 mililitros y Vitamin Choco Genius al no declarar las grasas trans ni azúcares añadidos por cada 100 mililitros.

Profeco exhibe marcas con exceso de calorías, pero no te lo dicen

También los que contienen exceso de calorías y no lo advierten con una etiqueta de alerta son Abuelita para mesa y en polvo, Don Gustavo para mesa y en polvo, Choco Tavo en polvo e Ibarra para mesa, así como Morelía, Nesquik, Choco Choco, Vitamin Choco Genius e Ibarra en polvo.

La Profeco recuerda que la Norma Oficial Mexicana (NOM) no permite para alimentos y bebidas no alcohólicas poner en la superficie principal de exhibición leyendas como "Adicionada con vitaminas y hierro", pero Vaquita, Precissimo, Ibarra cuidado diario y Great Value lo hacen.

Otra leyenda prohibida es la "Reducido en grasa", que ostentan Don Gustavo y Great Value.

En tanto que Vitamin Choco Genius y Choco choco exhiben en su etiquetado las leyendas de "vitaminas y minerales", que prohíbe la NOM.

TAMBIÉN LEE: Los supermercados que venden las tortillas más baratas, según Profeco

Así puedes dejar de recibir llamadas publicitarias, Profeco te guía

HLL





Las noticias de AM en

Síguenos