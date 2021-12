La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que si estás esperando subirte al avión, pero se retrasa o cancela tu vuelo se puede solicitar una compensación como alimentos, bebidas y descuentos.

Se te debe compensar con descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bedidas, en los casos de retrasos o demoras superiores a una hora, pero menores a cuatro horas, atribuible a la aerolínea.

Profeco asegura que el descuento debe de ser mayor a 7.5% del precio del boleto, cuando el retraso del vuelo es mayor a dos horas, pero menor a cuatro horas.

Profeco informa qué hacer con la aerolínea por retraso o cancelación de tu vuelo

En caso de que la demora sea mayor a cuatro horas o que se cancele el vuelo las aerolíneas tienen que ofrecerte tres opciones:

1.-Reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje. Adicionalmente deben darte una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

2.- La aerolínea debe ofrecerte un transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible, así como alimentos y, de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

3.- Pueden también ofrecerte transporte aéreo para una fecha posterior al mismo destino y darte una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizado del viaje.

La Profeco aseguró que el pago de compensaciones o indemnizaciones debe cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, con excepción de los alimentos, bebidas y hospedaje que se deben cubrir cuando se registre la demora.

LEE TAMBIÉN:

'Hay 23 casos de la variante ómicron confirmados en México', asegura Hugo López Gatell

EU: OMS pide reforzar cuidados por COVID y no festejar Navidad y Año Nuevo

"Si INE no puede, consulta la puede hacer el pueblo", afirma AMLO

Seguridad en EU: Investigan causa de muerte de familia hallada sin vida en casa

CAZ

Las noticias de AM en

Síguenos