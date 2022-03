Querétaro.- El productor, Epigmenio Ibarra, afirmó que la trifulca durante el partido de Querétaro vs Atlas son parte de las acciones para desestabilizar el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante redes sociales, el también activista, destacó que los asesinatos a periodistas también han sido para el mismo objetivo.

“Las masacres, los asesinatos selectivos y en cadena de periodistas, los crímenes en Querétaro ayer son acciones de desestabilización”, escribió.

Ibarra culpó al crimen organizado y a la extrema derecha de estos actos, asegurando que tienen un “un nivel de coordinación operativa”.

“Sostengo que la extrema derecha y el crimen organizado comparten intereses estratégicos y tienen, al menos, un nivel de coordinación operativa”, destacó.

En otra publicación, el productor señaló directamente a los presidentes de sexenios pasados como Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Ya salieron los fanáticos de la derecha conservadora con lo mismo: “habla del presente” dicen. No quieren aceptar que eso es precisamente lo que hago; explicó las causas de la violencia actual y señaló a los responsables de la misma: Calderón y Peña“, escribió.

¿Qué pasó en el partido Querétaro vs Atlas?

El pasado sábado en el Estadio La Corregidora durante el partido Querétaro vs Atlas una trifulca entre aficionados dejó como saldo al menos 22 heridos.

En redes sociales, las autoridades queretanas aclararon que no tienen reporte oficial de personas fallecidas, pero sí de una veintena de heridos, dos de ellos de gravedad.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, habló en conferencia de prensa sobre la pelea entre aficionados de Gallos y Atlas en el Estadio La Corregidora y aseguró que la violencia no quedará impune.

“Usaremos toda la tecnología para dar con los responsables y que no vuelvan a poner un pie en el estadio. Esto no va a quedar impune, pusiste en riesgo a familiares, voy a dar contigo, no mereces estar en las calles, la sentencia será del tamaño de tu cobardía y violencia y no vamos a permitir que pase más”.

