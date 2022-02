Ciudad de México.- Aunque en el debate público, abogados, periodistas, políticos y organizaciones que defienden la libertad de expresión coinciden en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se equivocó al revelar información personal del periodista Carlos Loret de Mola, hay funcionarios y simpatizantes que justifican la exhibición que hizo el Presidente de México en la mañanera del viernes 11 de febrero.

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, justificó a López Obrador al afirmar que respondió a quien lo insulta y difama, en referencia al periodista Carlos Loret de Mola.

"Parte de la transformación de México, de la nueva vida democrática y sobre todo del cambio de régimen, es la comunicación de ida y vuelta. El Presidente @lopezobrador_ también tiene derecho a la libertad de expresión, esa no es exclusiva, hoy exhibió a quien lo insulta y difama", afirmó vía Twitter.

Tuit de Rocío Nahle para apoyar la difusión que hizo AMLO de datos personales de Carlos Loret de Mola. Foto: Twitter

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el viernes y continuó este sábado difundiendo la información personal de Loret de Mola, pero llamó a "que siempre exista un motivo para el encuentro. Y alejemos el desencuentro".

Hasta este sábado por la mañana son los únicos funcionarios que han mostrado el apoyo a lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la difusión de datos personales de Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, algunos youtuberos, periodistas y simpatizantes al actual gobierno, como Fernández Noroña (diputado del PT), Epigmenio Ibarra (productor de TV), Antonio Attolini (exfuncionario del IMSS), Vicente Serrano (periodista y youtubero), Nacho Rodríguez (youtubero), Juncal Lozano (youtubera) han retomado la información que reveló López Obrador y la justifican.

Aunque Antonio Attolini afirmó que el Presidente de México presentó información "no real" y pudiera haber cometido un delito, justificó que lo haya hecho por ser "de interés público".

"El Presidente contesta con algo que no son datos reales, no son el registro del SAT presentado públicamente, es una respuesta política", señaló. Ante la pregunta de que si entonces López Obrador es un mentiroso Attolini respondió que "puede ser".

"La pregunta es, ¿es de interés público?", cuestionó Attolini.

En el mismo tono, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, sugirió que los periodistas deberían informar cuánto ganan.

"Por su función crítica de informar todos los periodistas deberían dar a conocer sus ingresos y la fuente de los mismos. @INAImexico", tuiteó.

La también empresaria y exparticiante de "Shark Tank México" justificó: "si un periodista se especializa en “evidencias” en contra del presidente que luego el atacado nos muestra que son mentiras, no tiene derecho el presidente de poner el piso parejo?".

La diputada de Morena Patricia Armendáriz justifica ataques de AMLO contra Carlos Loret de Mola. Foto: Twitter

En tanto que del lado contrario, aunque es simpatizante del gobierno lopezobradorista, el periodista y conductor de TV Hernán Gómez Bruera, señaló: "Tenemos que aceptarlo: Hoy el presidente se equivocó, cometió un grave error. Hoy @lopezobrador_ perdió. Es un día triste. Le dio a sus adversarios una victoria discursiva que no merecen. Su proceder incluso ha sido cuestionado por varios de los que lo apoyamos. Que no se repita".

"Me impresionan esos obradoristas religiosos que no pueden aceptar que @lopezobrador_ se equivoque, aún incluso cuando un error sea tan evidente como hoy. Este es un movimiento político y no puede funcionar sin una dosis de autocrítica. Hoy toca hacerla. Este no es el camino", señaló en Twitter.

El viernes 11 de febrero, AMLO exhibió cuánto gana presuntamente Carlos Loret de Mola. Foto: Tomada de video.

AMLO violó leyes al revelar información personal de Carlos Loret de Mola

Sin embargo, la preocupación mostrada por políticos, periodistas, defensores de la libertad de expresión, expertos en leyes coinciden en que el Presidente López Obrador se equivocó al revelar información personal de un ciudadano como Carlos Loret de Mola, por ende, habría violado varias leyes y cometido delitos.

Everardo Moreno, abogado de la UNAM, en entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula señaló que tendrá que ser el propio Carlos Loret de Mola quien interponga las denuncias correspondientes para enjuiciar al Presidente de México.

¿Se cometen hechos constitutivos de delito por parte del Presidente de la República?, le cuestionó Cárdenas al abogado Moreno.

"A mí juicio sí se cometen delitos", sostuvo el abogado de la UNAM.

Artículo 19, Organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, condenó los ataques del Presidente de México.

"Lo que vimos hoy en el caso del periodista Carlos Loret de Mola, es rebasar unos límites que ya resultan bastante preocupante", dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

