‘Pegan’ recortes de la 4T a la cultura y ciencia

Parece ser que la cultura y la ciencia, no ven salir el sol y nuevamente son seriamente ‘golpeados’ por los recortes presupuestales y la desaparición de fideicomisos, todo en nombre de la austeridad de la 4T y que hoy en día los tiene atados de manos.

De acuerdo a Reforma, estos sectores han sido duramente afectados limitándolos en varios proyectos que los han dejado a medias.

La saliente, a pesar de las buenas intenciones, dejó pendientes en el camino.

El actor Sergio Mayer, por ejemplo, diputado morenista que presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía, fue incapaz de cumplirle al gremio de detener el decremento inercial de recursos federales para el sector, que además sufrió el acaparamiento del 25 por ciento del gasto por el Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, hecho que la comisión quiso remediar, sin éxito.

Ahí no se entregan buenas cuentas porque no hubo disposición del Poder Ejecutivo. El Legislativo puede hacer su trabajo, puede hacer mesas, foros, puntos de acuerdo y demás, pero si el Ejecutivo está cerrado y no le sigue, ocurre lo que ha ocurrido aquí, es decir, nada”, juzga Carlos Lara, especialista en gestión cultural.