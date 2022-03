Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que los diputados de su partido no votarán a favor del dictamen de reforma eléctrica que Morena prevé presentar la próxima semana, en caso de que no haya ningún cambio de la iniciativa presidencial.

La eventual aprobación de la reforma eléctrica requiere de los votos de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados y una apuesta de Morena era "convencer" a los priistas de apoyar la reforma constitucional.

Sin el PRI ni los votos de los otros partidos de Oposición, PAN, MC y PRD, el dictamen no sería aprobado en el pleno y tendría que ser desechado.

Mediante un comunicado de prensa, el también diputado federal y presidente de la Comisión de Gobernación afirmó que la reforma constitucional que se propone no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias y el respeto a los compromisos internacionales en la materia.

La reforma presidencial tampoco garantiza que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa sólida, aseguró.

Advirtió que del lado del Gobierno y de Morena no se ha buscado la construcción de acuerdos para poder votar a favor de la reforma eléctrica.

"Fui claro y tajante que para la construcción de acuerdos y consensos, tiene que haber tiempos y momentos", manifestó el dirigente tricolor.

"Mientras no haya la construcción de acuerdos y consensos en una iniciativa de reforma que garantice certeza, certidumbre, respeto a todos los elementos del andamiaje jurídico que representa una reforma de este calado, el PRI no iba a acompañar esa reforma".

Recordó que antes de dar una postura sobre la reforma, el PRI pidió que se realizara el ejercicio de Parlamento Abierto, a fin de discutir, escuchar y tener elementos técnicos sobre el impacto de la reforma.

Señaló que el PRI también dijo que no votaría ninguna reforma antes de las elecciones de junio próximo.

"Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible", agregó.

Si bien Morena ha dicho que tiene disposición a hacer cambios, aun no presenta el documento.

"Desde el PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados, habrá de construirse una propuesta seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica, que haya compromiso con el impulso a las energías limpias, respeto a los compromisos internacionales que tiene México, que fortalezca a la CFE, y que se apoye al sector productivo", aseveró Moreno.

"Todo eso, lo vamos a presentar y vamos a discutir para impulsar una gran reforma, después de las elecciones. La iniciativa de reforma viable y clara debe ser después de las elecciones".

En su opinión, al presentar un dictamen sin consenso con la Oposición, lo que quiere Morena es poner temas que son distractores para la ciudadanía.

En tanto, dijo, en forma paralela se da la "acción criminal" de desaparecer programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, además de que sigue la ausencia de apoyos al campo y a los micro y pequeños empresarios.

"El País se cae a pedazos en temas de salud y seguridad, donde no hay una respuesta efectiva del Gobierno. Y vean los estados: Veracruz, Sinaloa, Guerrero; todos los estados están hechos un desastre en el tema de seguridad y este Gobierno no pone los ojos en resolver los temas fundamentales de este País", sostuvo sobre la aprobación de una reforma eléctrica cuando hay otros temas que atender en México.

Y prevén votar dictamen el lunes

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se reunirán el próximo lunes para votar sin modificaciones el dictamen de la reforma eléctrica y llevar al pleno las reservas.

De acuerdo con la convocatoria, la reunión se llevará a cabo a las 13:00 horas y durante ésta se instalarán en sesión permanente, para posteriormente someter a lectura y discusión el proyecto de dictamen.

Se prevé que éste se vote el mismo lunes, después de varias horas de discusión. Integrantes de las comisiones indicaron que están a la espera de que les hagan llegar el proyecto.

La aprobación del dictamen en comisiones no requiere de mayoría calificada y Morena y sus aliados cuentan con la mayoría simple requerida.

La ruta para la dictaminación de la reforma aprobada ayer por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas señala que las reservas se llevarán al pleno.

"Aprobado el dictamen, si fuera el caso, dada la naturaleza de la iniciativa de reforma constitucional, la discusión de las reservas en lo particular se hará en el pleno de la Cámara de Diputados. Lo anterior, sin menoscabo del derecho de las y los legisladores de llevar el debate hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido", indica.

En cuanto al Parlamento Abierto, el documento establece la facultad de las comisiones de seleccionar qué observaciones se tomarán en cuenta.

"Las ponencias y conclusiones que derivaron del Parlamento Abierto de la Reforma Energética, que se dispuso en los acuerdos de la Junta de Coordinación Política de fechas 15 de diciembre de 2021, publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 5928-VII, y 09 de febrero de 2022, publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 5958-X, serán incorporadas y ponderadas por sus méritos en el cuerpo del proyecto del dictamen", establece.

El acuerdo no prevé fecha para la votación de la reforma en el pleno, aunque Morena ha afirmado que ésta se llevará a cabo en el mes de abril.

