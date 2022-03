Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado calificaron como una "puntada" y "ocurrencia" más, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que enviará una iniciativa de reforma electoral que incluye la renovación del Consejo General del INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuyos integrantes serían elegidos en una votación abierta a todos los ciudadanos.

En entrevista, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, advirtió que es inviable la propuesta del mandatario, ya que los magistrados electorales pertenecen a instituciones "contramayoritarias" por definición, especializadas, que no necesitan ir a un proceso de legitimación popular para poder hacer su trabajo.

"Imaginen ustedes que los ministros de la Corte fueran electos de manera popular. No, es un trabajo especializado, por eso se revisan las trayectorias, por eso se trata de que lleguen las y los mejores a esos espacios. No es un asunto de simpatías, de popularidad, es un trabajo especializado, tanto del INE como del Tribunal Electoral", puntualizó.

El líder de los senadores de MC pidió al presidente López Obrador "que se ponga serio", que lejos de estar pensando cómo descompone a las instituciones del Estado, se ponga a pensar cómo las fortalece.

Apuntó que el mandatario debe entender que hay división de poderes, que hay órdenes de gobierno y que hay que fortalecerlos y respetarlos para que México sea mejor.

"Al presidente le gustaría que no existieran los poderes públicos, que no existieran los organismos constitucionales autónomos, porque le incomodan. Afortunadamente tenemos un diseño constitucional, tenemos en el caso del Congreso, particularmente en el Senado, una conformación política que evita que estas ocurrencias puedan avanzar, porque no tienen mayoría constitucional, gracias al bloque de contención", señaló.

"Si tiene tantas ganas el presidente de legislar y de presentar iniciativas, que se postule para ser legislador en la próxima elección. Creo que le haría muy bien a él, a su salud y a su ímpetu político", consideró.

Por su parte, el senador del PRI, Mario Zamora, aseguró que ningún mexicano quisiera dar un paso atrás en la construcción de la democracia y del INE.

"A lo mejor es una puntada más, de esas muchas que tienen en la mañanera cuando dedicas tantas horas a improvisar y cuando es poco lo que te prepara tu equipo para decir en los temas serios. Vamos a esperar a que presenten la iniciativa", expresó.

Dijo que la oposición en el Senado va a hacer lo que le corresponde, una oposición seria, una oposición firme, que ante cualquier situación, presión o lo que se dé, va a defender a los mexicanos.

"Jamás este PRI del siglo 21, jamás verán que este PRI haga algo en detrimento de lo que todos los mexicanos hemos tratado de construir para tener un mejor país", afirmó.

'Con el PAN no cuenta'

La bancada del PAN en el Senado advirtió que no pasará la iniciativa de reforma electoral anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende renovar la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores panistas, adelantó que no se permitirá que se destruya a los órganos electorales.

Dijo que el partido está de acuerdo en perfeccionar al INE y al TEPJF, pero de ninguna manera desintegrarlos, porque eso sería violentar la Constitución.

"Hay formas, hay momentos para poder hacer estos relevos en el Tribunal Electoral, está establecido, y lo que hay que hacer es respetarlo. Lo que pasa es que al presidente no le gusta respetar la ley, y lo que tenemos que hacer es que entienda que lo tiene que respetar. Con el PAN no cuenta para violentar la norma ni para destruir al INE, mucho menos al Tribunal Electoral", advirtió.

"Al INE hay que respetarlo, al INE hay que fortalecerlo, y no como propone, que es todo lo contrario, destruirlo, derrumbarlo, simplemente desconocerlo", insistió Rementería del Puerto.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, afirmó que la iniciativa de López Obrador para construir un INE y un Tribunal a modo, dejan ver a un presidente autoritario.

"Que le quede claro al presidente López Obrador: no va a tener los votos del PAN y esperamos que el bloque opositor no se mueva, porque no vamos a permitir que este gobierno destruya las instituciones. Esta obsesión por destruir al árbitro electoral, lo único que demuestra es que hay un gobierno autoritario, lo que hace es develar uno de los peores rostros de este gobierno, que es el rostro del gobierno autoritario", remarcó.

Y Morena dice que fortalecerá democracia

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, César Cravioto, afirmó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de renovar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es un paso más para fortalecer la democracia en México.

"Ya está más que demostrado que ese reparto de espacios en la alta burocracia de estos órganos autónomos, no le han servido al país; le han servido a los intereses de grupos políticos y han estado siempre muy lejos de las necesidades del pueblo".

El senador morenista argumentó que la idea de que los magistrados y consejeros electorales sean elegidos por todos los mexicanos es muy positiva, pues actualmente responden a intereses ajenos al pueblo.

"Si son elegidos por el propio pueblo, por el voto directo de la población, entonces le van a rendir cuentas al pueblo de México y no a los grupos de poder, que son los que los encaraman en estos cargos", dijo en rueda de prensa acompañado de una decena de senadores de Morena.

César Cravioto expuso que en las últimas actuaciones del INE, los consejeros electorales han demostrado que "ya tienen una tendencia muy parcial de la democracia en este país y que no les gusta que los ciudadanos tengan cada día más poder en las decisiones de este país".

