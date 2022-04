Ciudad de México.- Apenas diez días después de haber recibido un revés con la iniciativa eléctrica, el Presidente abrió un nuevo frente de batalla: una reforma electoral constitucional que pretende deshacer al Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el Congreso y asestar un golpe a la representación de los partidos de Oposición.



La propuesta presentada ayer por Andrés Manuel López Obrador daría mayor fuerza a Morena, toda vez que propone rehacer la geografía electoral basada actualmente en 300 distritos, que garantiza la representación de fuerzas regionales.



-Ahora, los diputados serían electos en una lista por cada estado.



- La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 legisladores.



- A cada entidad del País se le asignaría un número de diputados en relación con su población.



- Los candidatos con mayor votación en cada estado serían los representantes, lo que favorece al partido mayoritario en cada entidad.

Así quedarían los diputados con la propuesta de reforma electoral de AMLO. Foto: Reforma



Morena gobierna actualmente 18 estados y es favorito para ganar al menos 4 entidades en los próximos comicios de junio.



En 22 estados donde tendría mayoría, conforme la propuesta electoral de AMLO, lograría el 55 por ciento de legisladores.



- El Senado sería reducido de 128 a 96 senadores, al suprimir 32 plurinominales.



En el nuevo Senado, Morena podría tener hasta un 70 por ciento de legisladores.



- El recorte de representantes también alcanzaría a los Congresos locales, que perderían entre 15 y 45 diputados, e incluso a los Ayuntamientos, donde iría a la baja el número de regidores.



- La reforma oficial propone sustituir el INE por un organismo que denomina Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que centralizaría procesos federales y locales.



- Tendría siete consejeros, en lugar de los 11 actuales que serían electos mediante voto directo de la población, lo que favorecería la preferencia de consejeros impulsados por el partido mayoritario.



La propuesta, argumentó el Gobierno Federal, generaría un "ahorro" de 24 mil millones de pesos.



Especialistas electorales consideraron que la iniciativa está marcada por el control e influencia que tendrían el Presidente, el partido oficial (Morena) y los Gobernadores.



"Esta reforma no está buscando el fortalecimiento del sistema electoral, sino que está buscando ampliar los márgenes del control político del Presidente", consideró el ex consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez.



El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que la iniciativa de López Obrador puede convertirse en un ariete para atacar al órgano electoral y en 2024 servir como pretexto al Presidente para desconocer resultados si le son adversos.

Así quedarían los senadores con la propuesta de reforma electoral de AMLO. Foto: Reforma

La propuesta

La iniciativa de reforma electoral se concentra en seis puntos: n Desaparecer el INE y crear un nuevo Instituto de Elecciones.



-Siete en lugar de 11 consejeros, que serían elegidos por ciudadanos.



-Eliminar legisladores plurinominales.



-Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300.



-Senado pasaría de 128 a 96.



-Financiamiento a partidos políticos sólo en año electoral.

No pasará reforma, adelanta Oposición

La Oposición en la Cámara de Diputados anticipó que, como ocurrió con la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su reforma electoral tampoco pasará.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD adelantaron que no acompañarán la propuesta del Mandatario en lo que se refiere a la desaparición del INE y la eliminación de los legisladores plurinominales.

En conferencia desde San Lázaro, advirtieron que tampoco apoyarán la posibilidad de un periodo extraordinario para discutir la iniciativa y anunciaron que, aunque conforman la coalición Va por México, presentarán por separado sus propuestas de reforma electoral antes del próximo periodo ordinario de sesiones.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que si bien es necesario analizar a fondo la iniciativa presidencial, hay algunas cosas a las que no le ven futuro.

Entre ellas, detalló, se encuentra la propuesta de desaparecer el INE y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que, con una nueva integración, entraría en funciones a partir de febrero de 2023.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, dijo que es inexplicable que el Gobierno envíe una reforma constitucional que requiere los votos de la Oposición una semana después de que Morena inició una campaña para llamarlos "traidores a la patria".

