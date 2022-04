Entre gritos de 'moches' y 'rebelión' discuten reforma eléctrica

Ciudad de México.- El debate sobre la reforma eléctrica se ha intensificado entre los diputados de la bancada mayoritaria encabezada por Morena y los legisladores de Oposición.

Luego que los morenistas Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Manuel Rodríguez, de la Comisión de Energía, argumentaron el dictamen que se somete a consideración del Pleno, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una moción suspensiva y a partir de ese momento regresaron las consignas y las descalificaciones.

Salvador Caro, a nombre de MC, presenta la moción, que después retiró y pidió al Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, un minuto de silencio por la muerte de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador.

El siguiente al turno fue el perredista Luis Espinosa Cházaro, quien al subir a tribuna fue acompañado por legisladores de la alianza Va Por México.

Desde las curules ocupadas por los diputados de Morena les gritaron "¡Esos son, esos son!" a lo que los de la alianza respondieron "¡México, México!".

Espinosa Cházaro sostuvo que es doble moral pedir un minuto de aplausos para Rosario Ibarra y pretender beneficiar con la reforma eléctrica a Manuel Bartlett, director de la CFE.

"¡Esos son los que venden a la nación!", gritaron los de Morena, ante lo que el presidente Gutiérrez Luna pide orden, pero no dejan de oírse los gritos.

"¡No pasará, no pasará!", corean desde tribuna los legisladores de alianza.

"Rebélense, dijo el Presidente, pues rebélense ustedes y construyamos propuesta desde el Legislativo, no que se los manden desde el Ejecutivo. Háganle caso al Presidente, y rebélense", dijo casi a gritos Espinosa Cházaro.

El perredista sostuvo que el riesgo de votar a favor de esta reforma es que Bartlett se compre otra veintena de casas, y aseguró que tienen una mejor propuesta y la presentarán en su momento.

"No, no nos dieron moches, esos se los dieron a 'José Ratón' y están en la Casa Gris, esos sí son moches probados, lo de ustedes son difamación, por qué no dio la cara José Ramón, contesta Cházaro ante los diputados morenistas que gritaban "¡Moches!"

El diputado Leonel Godoy pidió la palabra desde su lugar mientras los diputados de la alianza gritaban "¡José Ramón, José Ramón!".

