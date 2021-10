El líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal pidió a la CFE "recato y prudencia" en la reforma eléctrica de AMLO.

A través de Twitter, Monreal, señaló que los servidores públicos de CFE, que encabeza Manuel Bartlett, deben esperar al Constituyente permanente para la reforma eléctrica.

La expresión de Ricardo Monreal se da luego de que Manuel Bartlett advirtiera que no se indemnizará a empresas cuyos contratos sean cancelados con la reforma eléctrica de AMLO.

Ayer, en conferencia de prensa convocada para hablar de la iniciativa de reforma, el director de la CFE dijo que el cambio constitucional avalará la cancelación de los contratos y puede ser retroactivo.

Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar); ya se acabaron. Por eso los invitamos (a las empresas) a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el Gobierno mexicano.