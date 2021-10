México. – A través de un video publicado en redes sociales, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que se trata de un cuento que las empresas pagan menos en luz que los hogares.

Es falso, es mentira. Las empresas no pagan poco en luz. Según el panista, las compañías han invertido en paneles solares y aerogeneradores, por lo que no le compran electricidad al Gobierno.

Pero hay algo más grave. Todo este cuento de si las empresas pagan un peso y los hogares pagan 5 pesos además de que no es verdad, es para distraerte. ¿Cuál es el punto verdaderamente importante? El gobierno de López Obrador genera electricidad sucia y cara”.

Anaya afirmó que el presidente AMLO está obsesionado, quiere el control total de todo. Además criticó la reforma eléctrica por apostar por energía sucia y cara.

Lo más perverso del asunto, es que AMLO sabe que su reforma no va a ser aprobada porque es absurda, dijo con seguridad el panista.

¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas. Te va a decir en la mañanera: ‘yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición que son malos no me dejaron’. Esa es la verdadera trampa”.