Ciudad de México.- Ricardo Anaya acusa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de defender a delincuentes esto tras el caso de la alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez.

Anaya pidió al presidente que no fabricara delitos y que mejor persiga a los que hayan cometido delitos, recordando así que hace 5 años, exhibió a Delfina Gómez por retener ilegalmente el 10 por ciento de salario a empleados.

Delfina, detalló, había desviado 13 millones de pesos para Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador, "y casi todo los demás lo retiraron en efectivo".

"A sus delincuentes los protege y hasta los defiende": Ricardo Anaya

Anaya se autoexilió en Estados Unidos después de que fue acusado de aceptar sobornos por seis millones de dólares para apoyar la reforma energética que impulsaba el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

"Hoy Delfina es nada menos que la Secretaria de Educación. Para López Obrador ese es el ejemplo para la niñez, y según López Obrador, ahora sí se iban a castigar los delitos electorales. Nomás que le faltó decir una cosa: que se van a castigar, pero siempre y cuando los delincuentes no sean los de Morena. O sea: a sus delincuentes los protege y hasta los defiende", cuestionó.

"Está bien claro cómo funcionan las cosas hoy en México: a los suyos, los protege, aunque sean delincuentes. Ah, pero si eres uno de los muchos que no estamos de acuerdo con él, se te deja venir con todo, hasta con acusaciones falsas".

Anaya resumió: "Criticaron la corrupción, para luego tolerarla entre los suyos. Criticaron la impunidad, para luego cobijar con ella a sus cercanos. Criticaron las injusticias contra los opositores, para luego cometerlas contra los que hoy les estorban".

"Pues no, no son iguales: resultaron peores. Yo tengo una propuesta bien concreta: dejen de medir con una vara a los suyos y con otra a los demás. No fabriquen delitos. Y persigan a quienes verdaderamente hayan cometido una falta, caiga quien caiga".

