Ricardo Anaya pide a federación ‘olvidarse de frasecitas huecas’ y brindar seguridad

Ciudad de México.- A dos semanas de las elecciones en seis estados del país, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, llamó a la federación a "olvidarse ya de frasecitas huecas" y “brindar seguridad a los ciudadanos”.

También acusó a Morena de tener un pacto con el crimen organizado.

A través de su video semanal publicado en redes sociales, Anaya indicó que el pacto se refuerza con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre “cuidar a los delincuentes”.

"Nunca había visto algo tan impactante, en ese ambiente de horror, cuando la violencia está peor que nunca. ¿El presidente de México sale a decir que hay que cuidar a los integrantes de las bandas? Y lo más grave es que no es una casualidad, no es una simple coincidencia que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes, justo cuando se acerca otra vez la fecha de una elección”, abundó.

El panista sostuvo que “antes de la elección de 2021, ordenó liberar al hijo de El Chapo, saludó a su mamá y hasta le pidió perdón por llamarlo por su apodo”.

Anaya Cortés aseguró que tras las elecciones de 2021 “abunda la evidencia de que la delincuencia apoyó a Morena en muchísimos estados del país”.

"El comentario del Presidente fue que los delincuentes se habían portado bien. O sea, nomás le faltó decir que se portaron bien porque apoyaron a Morena”, recriminó.

Insistió que los dichos de López Obrador denotan un pacto para favorecer a Morena en las elecciones.

“¿Cómo que cuidar a los integrantes de las bandas? ¿Seguir neceando con abrazos no balazos? Como si los criminales se fueran a quedar quietos porque les manda abrazos. Así no funciona. Si el gobierno no impone su autoridad, si el gobierno no pone orden, el crimen crece y se expande: pasa de la venta de drogas al huachicol, a la extorsión, a cobrarte derecho de piso, al secuestro, y la historia no acaba bien”, acusó Anaya.

Anaya llamó a la federación a "olvidarse ya de frasecitas huecas" y recuperar la misión primigenia del Estado mexicano: "Brindar seguridad a los ciudadanos, cuidar la vida de los mexicanos y combatir a los criminales, atender a las víctimas y hacer que se cumpla la ley”.

No es coincidencia que AMLO mande mensajes de paz a los criminales antes de las elecciones. En 2021 hizo lo mismo (Ovidio, disculpas al Chapo, saludar a su mamá). El pacto de Morena con los criminales es INACEPTABLE.

El Estado debe proteger a los ciudadanos, no a los delincuentes pic.twitter.com/q2Z3znIwoa — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 23, 2022

