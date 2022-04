'Ya les dije, no debo impuestos', responde Salinas y se va a Vallarta al golf

México. Después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenara a Tv Azteca SAB de CV pagar a Hacienda la cantidad de 2 mil 447 millones 748 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas afirmó en días pasados que: 'Ya les dije que YO no debo impuestos'.

Lo anterior, de acuerdo a eluniversal.com.mx, este pago es debido a multas y recargos de la venta de sus acciones en movimientos que fueron realizados en los meses anteriores.

Recientemente, ha sido el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien reiteró que la televisora debía ser sancionada por la falta de pago de ISR al servicio de Hacienda por las ganancias que se obtuvieron por vender sus acciones.

De acuerdo a que con la mecánica del procedimiento para calcular la ganancia o pérdida por la venta de acciones la actora no logra desvirtuar lo resuelto por la autoridad y por ende se confirmó que no se cumplió con lo que refiere a la fracción III del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ya que la accionante adicionó, para efecto de determinar la ganancia o pérdida de la enajenación de acciones, pérdidas que no fueron obtenidas por las personas morales emisoras de las acciones”, fue lo que dio a conocer el magistrado Carlos Chaurand, ponente del asunto.