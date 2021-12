Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego, informó que tiendas Elektra aceptará pagos con Bitcoin o criptomonedas.

Fue mediante Twitter en donde el empresario presumió que la tienda de electrodomésticos y tecnología es la primera en México en aceptar ese tipo de pago.

Incluso, varios usuarios en redes sociales compartieron capturas en donde se mostraba la opción de pagar con Bitcoin a través de BitPay.

Otro usuario mencionó que se comprará una computadora nueva para pagar con la criptomoneda.

Así mismo, destacó que la compañía ofrecerá un descuento del 20 por ciento adicional como promocional.

Fue apenas unas semanas que Ricardo Salinas Pliego defendió los intereses en préstamos de Banco Azteca, y destacó que el cliente puede aceptar o no el préstamo del dinero que él pone.

Es más que justo, el precio del préstamo de mi dinero lo pongo yo y usted tiene todo el derecho de no aceptarlo, lo que no me parece justo es que acepten mi dinero, resuelvan sus problemas con él y luego se quejen. Háganse responsables de su vida y de sus decisiones, ¿no?”, escribió Salinas Pliego.