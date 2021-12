Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego sigue causando controversia, esto después de responder a un usuario en redes sociales tras reclamar los intereses en los prestamos que tiene Banco Azteca.

En Twitter, el usuario Gabriel Rojas escribió que quería pedir un préstamo de dos mil pesos, sin embargo, debido a los intereses del banco tendría que pagar al final un total de 4 mil pesos.

Perdón, pedir 2000 pesos en banco Azteca y pagar al final 4000 es justo @RicardoBSalinas? Digo, simple pregunta, no era tema verdad”, escribió Gabriel en Twitter.

A pesar de que este mensaje fue enviado en el mes de abril 2017, el empresario decidió defender los intereses del banco y destacó que el cliente puede aceptar o no el préstamo del dinero que él pone.

Así mismo, reprobó que algunas personas decidieran no pagar el préstamo después de resolver sus problemas.

Es más que justo, el precio del préstamo de mi dinero lo pongo yo y usted tiene todo el derecho de no aceptarlo, lo que no me parece justo es que acepten mi dinero, resuelvan sus problemas con él y luego se quejen. Háganse responsables de su vida y de sus decisiones, ¿no?”, escribió Salinas Pliego.