Ciudad de México.- De nueva cuenta, el multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y Televisión Azteca utilizó sus cuenta en Twitter para causar polémica.

En esta ocasión hizo referencia a los trabajadores de universidades públicas que aun por la pandemia por COVID-19 mantienen actividades fuera de las aulas, a quienes el empresario calificó primero, sin mencionarles, como "huevones" para después rectificar y llamarlos "rateros".

De acuerdo a información publicada por Proceso, el principal accionista de las tiendas Elektra hizo eco al exhorto para que las universidades regresen a clases presenciales que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en su conferencia matutina de hoy martes, al referir que "ya se pasaron".

Minutos después, el magnate rectificó su idea: afirmó que los trabajadores en nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son “huevones”, sino “rateros”, “corruptos” e “inmorales”.

“Con las prisas me expresé mal. Los que están en la nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son "huevones". No. Son rateros. Porque quien cobra sueldo por un trabajo no hecho es un ratero. Un corrupto y un inmoral. Y quien consiente el pago, también!”, agregó un par de minutos después.