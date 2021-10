Tras las fotografías del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, publicadas el sábado por la periodista Lourdes Mendoza, la defensa de Lozoya lanzó su respuesta.

Debido a que Lozoya mantiene abierto un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la periodista Mendoza asistió al restaurante Hunan, ubicado en Lomas de Chapultepec, para cerciorarse de la presencia del exdirector de Pemex.

Lourdes Mendoza, en el restaurante fotografío a Emilio Lozoya cenando en compañía de cuatro personas, y al ver a la periodista, relata ella misma que pidió la asistencia de un camarero, y aseguró que una entrevista radiofónica que:

Lo único que hice fue decirle: ‘tienes brazalete, no estás arraigado’. Me di media vuelta y me salí pues yo ya tenía mis fotos