Rosario Robles acusa a Alejandro Gertz Manero de maquinar su encarcelamiento

Ciudad de México.- Rosario Robles acusó al Fiscal Alejandro Gertz Manero de haber empujado su detención para que delatara a "peces gordos" en una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con el ex Consejero Jurídico Julio Scherer.

En una carta leída afuera de Palacio Nacional por su hija Mariana Miguel, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, presa por presunto lavado de dinero desde agosto de 2019, afirmó que las recientes revelaciones de Scherer sobre la actuación del Gertz, en el sentido que usa la Fiscalía para venganzas personales, confirman lo que ellos ya sabían: un uso político de su caso.

"En los últimos días, nos hemos enterado de una serie de revelaciones realizadas por el ex Consejero Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer. Lo planteado en ese muy importante documento, me suena lógico", sostiene.

"Me llegaron informes de que en 2019 , previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el Fiscal General y el ex Consejero Jurídico se discutió mi situación. El Fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel. Ahí se decidió mi suerte, se armó toda una maquinaria, incluido al juez/sobrino de apellido Padierna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, para atraparme en estos muros", añade.

Estaría detenida hasta que decidiera 'cooperar'

Robles afirma que esto se confirma con las declaraciones del Fiscal en una conferencia impartida el 12 de agosto de 2020 en El Colegio de México donde dijo que estaría retenida hasta que decidiera 'cooperar', como lo había hecho Emilio Lozoya, ex director de Pemex acusado de operar los sobornos de la empresa petrolera Odebrecht que se convirtió en testigo protegido.

Robles, quien encabezó las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario en el sexenio del priista Enrique Peña, fue acusada por la FGR de haber sido omisa en el desempeño de sus cargos al no haber impedido ni informado al Presidente del desvío de más de 5 mil millones de pesos registrado en esas dependencias, el cual se conoce como la "Estafa Maestra".

En la carta que su hija prometió entregar en Palacio Nacional, Robles añadió que hasta ahora no se ha demostrado esa acusación y que quien la acusó, el ex subsecretario de la Sedatu, Emilio Zebadúa, no ha sido llamado a declarar.

Mariana Moguel aseguró tener pruebas de la reunión que, dijo, dará a conocer a su debido tiempo y le pido a López Obrador que detenga la actuación ilegal de Gertz Manero.

"Pare a su Fiscal General de la República y pare sus venganzas", afirmó.



